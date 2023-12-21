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آلاف السودانيين ينزحون مجددا مع اشتداد المعارك في ود مدني

12/21/2023 2:28:13 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يواصل آلاف السودانيين النزوح من جديد مدينة (ود مدني) عاصمة ولاية الجزيرة بوسط البلاد مع امتداد المعارك الطاحنة اليها بين الجيش وقوات الدعم السريع، فيما علق برنامج الأغذية العالمي بشكل مؤقت المساعدات لبعض مناطق السودان بسبب الحرب.
ونزح قرابة نصف مليون سوداني الى ولاية الجزيرة قبل أن تبدأ قوات الدعم السريع تقدمها نحو القرى المحاذية للطريق السريع بين الخرطوم وود مدني.
وبلغ عدد النازحين قرابة 300 ألف شخص «كان العديدون منهم في حالة ذعر ولم يجدوا وسيلة للفرار سوى السير على الأقدام»، بحسب الأمم المتحدة.
وتوجه نازحون الى «الفاو»، على بعد 120 كيلومترا من «ود مدني».
وحذرت المنظمة الدولية للهجرة من أن ما يشهده السودان «مأساة إنسانية ذات أبعاد هائلة، مما يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية الرهيبة في الأساس».
ومع اشتداد القتال في مدينة ود مدني، أغلقت المحلات التجارية خوفا من النهب وبدأت العائلات تبحث عن وسيلة لحماية النساء والفتيات خشية وقوع اعتداءات.
ومع تقدم قوات الدعم السريع داخل المدينة، أصبح العثور على وسيلة انتقال أمرا شبه مستحيل.
وقرر عمر حسين (65 عاما) النزوح من «ود مدني» مع عائلته حاملين معهم القليل من الأمتعة، ولكنهم اضطروا للسير 10 كيلومترات الى أن وجدوا سائقا على استعداد لنقلهم.
وقال حسين لفرانس برس «إننا نحاول الوصول الى القضارف»، على بعد 240 كيلومترا الى الشرق «حيث يوجد أقارب لنا يمكننا أن نقيم معهم».
ولكن مع مئات الآلاف من النازحين، فإن «الوضع الإنساني بالغ الصعوبة» في القضارف كما في سنار، حسبما قال الثلاثاء المسؤول في وكالة الأمم المتحدة للاجئين وليام سبندلر، محذرا من «تفاقم أزمة النزوح القسري».
وقالت الأمم المتحدة إن النظام الصحي في السودان على حافة الانهيار مع خروج 70% من المستشفيات عن الخدمة في مناطق القتال و«اكتظاظ المراكز الصحية في المناطق التي لم يمتد اليها القتال بالنازحين».
وتعاني القضارف بالفعل من أوبئة من بينها الكوليرا وحمى الضنك.
وفي غضون ذلك، قال برنامج الأغذية العالمي في بيان إنه علق مؤقتا المساعدات الغذائية لبعض مناطق ولاية الجزيرة السودانية، وسط اتساع القتال إلى جنوب العاصمة الخرطوم وشرقها.
وذكر البرنامج أن نحو 300 ألف شخص فروا من الجزيرة في غضون أيام عندما اندلعت اشتباكات هناك الأسبوع الماضي.
وأوضح إيدي روي ممثل برنامج الأغذية العالمي ومديره في السودان أن الهيئة علقت تسليم المساعدات الغذائية في بعض المناطق بالجزيرة، مشيرا إلى أن الفرق تعمل على مدار الساعة لتقديم المساعدات في المناطق التي لايزال من الممكن تقديمها فيها.

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