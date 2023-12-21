وزراء مالية الاتحاد الأوروبي يتفقون على لوائح جديدة بشأن الميزانية

MENAFN - Al-Borsa News) توصل وزراء مالية الاتحاد الأوروبي، إلى توافق بشأن لوائح جديدة تخص الميزانية بعد التوصل إلى تسوية بين فصيلين قادتهما فرنسا وألمانيا داخل الكتلة.

وتم الإبقاء على الأهداف المحددة المتمثلة في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بحد أقصى 60%، وعجز بحد أقصى بنسبة 3% دون تغيير.

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ومع ذلك، تم إدخال تعديلات للسماح لأعضاء الاتحاد الأوروبي بخفض العجز والديون تدريجيا اعتبارا من عام 2025 على مدى أربع إلى سبع سنوات.

وقد تختار البلدان فترات أطول إذا نفذت إصلاحات واستثمارات تتماشى مع أولويات الاتحاد الأوروبي.

وأشادت الحكومة الإسبانية، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي حاليا، بالاتفاق ووصفته بأنه“معلم تاريخي”.

وشددت على أن إطار الحوكمة الاقتصادية الجديد يضمن الاستقرار والنمو بقواعد“متوازنة وواقعية ومناسبة للتحديات الحالية والمستقبلية”.

وقالت وزيرة المالية الهولندية سيغريد كاج إن الاتفاق يفضي إلى إصلاحات واستثمارات.

وأضافت“أن هذا الاتفاق يحفز الإصلاحات، ويسمح بالاستثمارات المناسبة التي تتناسب مع وضع كل دولة على حدة”.

وتم تعليق اللوائح السابقة بشأن الميزانية للاتحاد الأوروبي منذ بداية جائحة كوفيد-19، ما سمح للحكومات بزيادة الإنفاق في أعقاب الركود. ومن المقرر أن ينتهي تعليق القواعد في العام المقبل.