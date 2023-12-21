الجيش الإسرائيلي يشن حملة اعتقالات واسعة النطاق في الضفة الغربية

(MENAFN
- Al-Bayan)
نفذ الجيش الإسرائيلي حملة اعتقالات واسعة النطاق في جميع أنحاء الضفة الغربية ليل الأربعاء/الخميس.
وتركزت العمليات الرئيسية في مدينتي الظاهرية وبني نعيم الواقعتين جنوب الخليل، وكذلك في مدينة أريحا ومخيم عين السلطان للاجئين الواقع شمال أريحا، وفقا لما ذكرته صحيفة جيروزاليم بوست.
تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN21122023000110011019ID1107636864
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.