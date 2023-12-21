الجيش الإسرائيلي يشن حملة اعتقالات واسعة النطاق في الضفة الغربية

نفذ الجيش الإسرائيلي حملة اعتقالات واسعة النطاق في جميع أنحاء الضفة الغربية ليل الأربعاء/الخميس.

وتركزت العمليات الرئيسية في مدينتي الظاهرية وبني نعيم الواقعتين جنوب الخليل، وكذلك في مدينة أريحا ومخيم عين السلطان للاجئين الواقع شمال أريحا، وفقا لما ذكرته صحيفة جيروزاليم بوست.





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