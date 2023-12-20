زمزم الحمادي: الجوجيتسو شجعني لخوض تجربة «الفنون القتالية المختلطة»
التاريخ
12/20/2023 8:01:42 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أكدت زمزم الحمادي لاعبة نادي الوحدة ومنتخب الإمارات للجوجيتسو أن حصولها على ذهبية ((وزن 57 كجم)) في منافسات بطولة كأس أم الإمارات للجوجيتسو، إنها قررت التركيز خلال الفترة المقبلة في بطولات الفنون القتالية المختلطة إلى جانب الجوجيتسو، خاصة وأن ممارسة هذه الرياضة شكلت لها إضافة نوعية كبيرة في حياتها الشخصية، وأسهمت في تطويرها بشكل لافت.
تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز
MENAFN20122023000110011019ID1107636177
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.