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زمزم الحمادي: الجوجيتسو شجعني لخوض تجربة «الفنون القتالية المختلطة»

12/20/2023 8:01:42 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكدت زمزم الحمادي لاعبة نادي الوحدة ومنتخب الإمارات للجوجيتسو أن حصولها على ذهبية ((وزن 57 كجم)) في منافسات بطولة كأس أم الإمارات للجوجيتسو، إنها قررت التركيز خلال الفترة المقبلة في بطولات الفنون القتالية المختلطة إلى جانب الجوجيتسو، خاصة وأن ممارسة هذه الرياضة شكلت لها إضافة نوعية كبيرة في حياتها الشخصية، وأسهمت في تطويرها بشكل لافت.

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