محافظة المحرق تحتفل بالأعياد الوطنية المجيدة في سوق المحرق

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- Akhbar Al Khaleej) ضمن احتفالات المملكة بأعيادها الوطنية المجيدة، نظمت محافظة المحرق بالشراكة والتعاون مع عدد من الفعاليات التجارية احتفالاً وطنياً في سوق المحرق الشعبي، بحضور مستشار جلالة الملك المعظم للشباب والرياضة صالح بن عيسى بن هندي المناعي ، وسط مشاركة واسعة وحضور شعبي من الأهالي والمقيمين وزوار المملكة.
ويأتي الاحتفال ضمن سلسلة احتفالات محافظة المحرق بالأعياد الوطنية المجيدة، انطلاقًا من حرص المحافظة على تعزيز الولاء وتعميق الحس الوطني، وتأكيدًا من أهالي محافظة المحرق بمدنها وقراها كافة على ولائهم المطلق للقيادة الحكيمة والوطن، وخلال الاحتفال استمتع الأهالي والمقيمين ورواد السوق من زوار المملكة بالأناشيد والأهازيج الوطنية من الفرق الشعبية، كما شهد الاحتفال إقامة سوق للأسر المنتجة عُرض من خلاله، أكلات شعبية بحرينية، وملابس، ومنتجات وطنية.
وفي ختام الاحتفال، قدّم نائب محافظ محافظة المحرق العميد عبدالله بن خليفة الجيران خالص شكره وتقديره لتجار السوق، والجهات المتعاونة كافة، مشيدًا بالشراكة المجتمعية والتعاون البناء الذي أسهم في نجاح هذه الفعالية.
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