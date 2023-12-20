Wednesday, 20 December 2023 07:39 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


محافظة المحرق تحتفل بالأعياد الوطنية المجيدة في سوق المحرق

12/20/2023 10:03:42 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ضمن احتفالات المملكة بأعيادها الوطنية المجيدة، نظمت محافظة المحرق بالشراكة والتعاون مع عدد من الفعاليات التجارية احتفالاً وطنياً في سوق المحرق الشعبي، بحضور مستشار جلالة الملك المعظم للشباب والرياضة صالح بن عيسى بن هندي المناعي ، وسط مشاركة واسعة وحضور شعبي من الأهالي والمقيمين وزوار المملكة.
ويأتي الاحتفال ضمن سلسلة احتفالات محافظة المحرق بالأعياد الوطنية المجيدة، انطلاقًا من حرص المحافظة على تعزيز الولاء وتعميق الحس الوطني، وتأكيدًا من أهالي محافظة المحرق بمدنها وقراها كافة على ولائهم المطلق للقيادة الحكيمة والوطن، وخلال الاحتفال استمتع الأهالي والمقيمين ورواد السوق من زوار المملكة بالأناشيد والأهازيج الوطنية من الفرق الشعبية، كما شهد الاحتفال إقامة سوق للأسر المنتجة عُرض من خلاله، أكلات شعبية بحرينية، وملابس، ومنتجات وطنية.
وفي ختام الاحتفال، قدّم نائب محافظ محافظة المحرق العميد عبدالله بن خليفة الجيران خالص شكره وتقديره لتجار السوق، والجهات المتعاونة كافة، مشيدًا بالشراكة المجتمعية والتعاون البناء الذي أسهم في نجاح هذه الفعالية.

MENAFN20122023000055011008ID1107634210

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث