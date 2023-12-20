سوديك تتعاون مع دلتا أويل لإقامة منظومة مستدامة لوقود الديزل الحيوى

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت شركة سوديك عن تعاونها مع شركة دلتا أويل، الناشئة والمتخصصة فى إدارة ومعالجة الزيوت المستعملة، لإنشاء منظومة متكاملة لدعم صناعة وقود الديزل الحيوى من مخلفات زيوت الطهى.
وتقوم“دلتا أويل” بتجميع زيوت الطعام المستخدمة فى الطهى وتحويلها إلى وقود الديزل الحيوى، مما يحقق أقصى استغلال للموارد ويقلل من التأثيرات السلبية على البيئة.
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وعلى مدار السنوات الخمس الماضية استطاعت“دلتا أويل” تجميع أكثر من 720 ألف كيلو جرام من زيوت الطعام المستعملة وتوريدها لشركات تحويل الزيوت لوقود الديزل الحيوى، وهو ما أدى إلى خفض كبير فى الانبعاثات الكربونية وصل إلى 218.2 ألف طن مترى.
كما توظف“دلتا أويل” أكثر من 650 عامل فى المجتمعات الأكثر احتياجًا، لتجميع زيوت الطعام من أهالى المناطق والقرى والمدن المختلفة فى محافظات مصر.
وقال أيمن عامر، مدير عام سوديك:“يسعدنا التعاون مع دلتا أويل فى هذه الشراكة الهامة، حيث تتوافق استراتيجيتهم المستدامة والصديقة للبيئة مع التزامنا المستمر بتقليل النفايات والحد من الأثر الكربونى لعملياتنا التشغيلية، مع تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الزيوت المستعملة، وتطوير منظومة عملية للاقتصاد الدائرى فى السوق المصرى”.
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