سوديك تتعاون مع دلتا أويل لإقامة منظومة مستدامة لوقود الديزل الحيوى

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت شركة سوديك عن تعاونها مع شركة دلتا أويل، الناشئة والمتخصصة فى إدارة ومعالجة الزيوت المستعملة، لإنشاء منظومة متكاملة لدعم صناعة وقود الديزل الحيوى من مخلفات زيوت الطهى.

وتقوم“دلتا أويل” بتجميع زيوت الطعام المستخدمة فى الطهى وتحويلها إلى وقود الديزل الحيوى، مما يحقق أقصى استغلال للموارد ويقلل من التأثيرات السلبية على البيئة.

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وعلى مدار السنوات الخمس الماضية استطاعت“دلتا أويل” تجميع أكثر من 720 ألف كيلو جرام من زيوت الطعام المستعملة وتوريدها لشركات تحويل الزيوت لوقود الديزل الحيوى، وهو ما أدى إلى خفض كبير فى الانبعاثات الكربونية وصل إلى 218.2 ألف طن مترى.

كما توظف“دلتا أويل” أكثر من 650 عامل فى المجتمعات الأكثر احتياجًا، لتجميع زيوت الطعام من أهالى المناطق والقرى والمدن المختلفة فى محافظات مصر.

وقال أيمن عامر، مدير عام سوديك:“يسعدنا التعاون مع دلتا أويل فى هذه الشراكة الهامة، حيث تتوافق استراتيجيتهم المستدامة والصديقة للبيئة مع التزامنا المستمر بتقليل النفايات والحد من الأثر الكربونى لعملياتنا التشغيلية، مع تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الزيوت المستعملة، وتطوير منظومة عملية للاقتصاد الدائرى فى السوق المصرى”.