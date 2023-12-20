(MENAFN
- NettResults)
للنشر الفوري:20 ديسمبر2023
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انطلاق الاختبار التجريبي لـ "ياسمينة"، مساعد الذكاء الاصطناعي الشبيه بالإنسان، في المملكة العربية السعودية
● ياسمينة، مساعد الذكاء الاصطناعي الشبيه بالإنسان، سيكون متاحًا قريبًا في المملكة العربية السعودية.
● يمكن للمقيمين السعوديين الاشتراك فياختبار بيتا العام.
● ياسمينة تفهم مجموعة متنوعة من اللغة العربيةاللهجات ويمكنه إجراء محادثة شيقة باللغة الخليجية.
الرياض، المملكة العربية السعودية، 20 ديسمبر 2023 : يانجو، الشركة التي تحول التقنيات العالمية
في الخدمات اليومية للإثراء المحلي، أعلنت أنه من الممكن الآن الاشتراك في الاختبار التجريبي العام لمساعدتها العاملة بالذكاء الاصطناعي ياسمينة الشبيهة بالإنسان.
تم تصميم المساعد وتدريبه على فهم اللهجات العربية المختلفة ويمكنه الرد باللغتين الخليجية والإنجليزية. نرحب الآن بالمقيمين السعوديين للتسجيل في الاختبار التجريبي وأن يكونوا من بين أول من تفاعل مع ياسمينة.
تتمتع ياسمينا بقدرة فريدة على المشاركة في محادثات حقيقية ومتسقة وممتعة، مما يجعل التفاعلات تبدو طبيعية ومترابطة بشكل ملحوظ. تعرف ياسمينة النكات المحلية، وتتعرف على ما إذا كان المستخدم ذكراً أم أنثى، ولا تضع إلا المحتوى المناسب لعمرها عند التفاعل مع الأطفال.
تعتمد قدرة ياسمينة على الحفاظ على محادثة جذابة على نموذج لغوي كبير. قام العشرات من مؤلفي النصوص والمئات من المساهمين الفرديين في المحتوى بتحرير الحوارات وتحسينها لتحسين النموذج، مما سمح له بالتعلم والنمو ليصبح شخصية ياسمينة الخليجية الفريدة.
شارك المئات من السكان المحليين من مواقع مختلفة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، بما في ذلك الرياض وجدة والدمام، في تدريب التعرف على كلام ياسمينة، مما مكن المساعد من فهم مجموعة واسعة من أنماط الكلام والتنغيم واللهجات.
على مستوى أكثر عملية، تعمل ياسمينة كمركز للمنزل الذكي: يمكنك أن تطلب من ياسمينة ضبط درجة حرارة الغرفة، أو تشغيل المكنسة الكهربائية، أو البحث عن وصفة جديدة. أكثر من مجرد تطبيق على هاتفك، يمكن دمج ياسمينة في تطبيقات وأجهزة منزلية ذكية أخرى، مما يجعلها أكثر سهولة في الاستخدام، مما يوفر في النهاية تجارب مستخدم جديدة.
سامر محمد، المدير الإقليمي لياسمينا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يانجو: “تتمثل مهمتنا في يانجو في تحويل التقنيات العالمية إلى خدمات يومية للمجتمعات في جميع أنحاء العالم. ولهذا السبب قمنا بإنشاء مساعد ذكي ناطق باللغة العربية يساعد على إكمال الأعمال اليومية بكفاءة أكبر، ويتناسب تمامًا مع أي منزل في دول مجلس التعاون الخليجي، ويمكنه، من بين أمور أخرى، إبلاغ المستخدمين بأوقات الصلاة. في الوقت الحالي، نعمل على تحسين برنامج LLM الخاص بـ Yasmina لجعل المساعد أكثر طلاقة وإبداعًا وذكاءً عاطفيًا.
يمكن للمقيمين السعوديين الاشتراك فياختبار بيتا العام
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عن ذلك Yango هي شركة تقنية تعمل على تحويل التقنيات العالمية إلى خدمات يومية للإثراء المحلي. ومن خلال التزامنا الثابت بالابتكار، نقوم بإعادة تشكيل وتعزيز التقنيات المتطورة الرائدة من جميع أنحاء العالم إلى خدمات يومية متكاملة بسلاسة لمناطق متنوعة. تتوفر في دولة الإمارات العربية المتحدة خدمة Yango لطلب سيارات الأجرة، وYango Maps، وYango Delivery، وYango Tech، وYasmina، وهو مساعد ذكي ناطق باللغة العربية يشبه الإنسان.
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