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أسبوع الجمال في موسكو يستقبل أكثر من 170 ألف زائر و450 علامة تجارية

12/20/2023 4:18:46 AM
(MENAFN- AETOSWire) استضافت موسكو بين 9 إلى 12 ديسمبر أسبوع الجمال الأول في موسكو، أحد أبرز الفعاليات في مجال مستحضرات التجميل. وشهدت الفعالية، التي استمرت أربعة أيام، إقبالاً كبيراً حيث زار موقع المعرض الرئيسي في قاعة مانيج للمعارض وغيرها من أماكن العرض الأخرى أكثر من 170000 زائر.

وشهدت الفعالية مشاركة أكثر من 450 شركة تعمل في مجال مستحضرات التجميل والعطور ومنتجات العناية بالبشرة والمنتجات الغذائية الصحية. وكان من بين المشاركين 359 شركة روسية، و90 موزعاً لعلامات تجارية أجنبية، و12 شركة عالمية من 7 دول، تشمل كازاخستان وتركيا وأوزبكستان وغيرها. كما تضمنت الفعالية مشاركة 54 علامة تجارية مشاركة في برنامج "صنع في موسكو" الذي يشرف عليه عمدة مدينة موسكو سيرجي سوبيانين. حيث ضم الجناح الجماعي 19 شركة، في حين تم تمثيل البقية في الأجنحة الفردية.

كما تضمن أسبوع الجمال الأول في موسكو، الذي أصبح أحد أبرز الفعاليات الرئيسية في مجال مستحضرات التجميل لعام 2023، برنامجاً للمشترين. حيث تعرف ممثلون من منصات البيع الرئيسية في الهند وإيران وقيرغيزستان على منتجات الشركات الروسية و أشادوا بمستوى التنظيم والعلامات التجارية المعروضة. وتم الاتفاق على عرض منتجات من مستحضرات التجميل الروسية مثل بيوتي غورو وبروستو وكليمت في متاجر غورديج جروب وبلام جودنس الهندية. ومن المقرر أن تجري شركة مستحضرات التجميل الإيرانية " أوبيراميروت" مفاوضات مع الشركات الروسية "ألبيكا" و"جيلتيك" و"أوبن فيس" و"إيمي شوب" وغيرها.

كما ناقش الخبراء، خلال الفعالية، كيفية اختيار أفضل مستحضرات التجميل، وكيف تساعد الأدوات الطبية الحديثة في مراقبة الصحة، كما ألقوا دروساً متخصصة في المكياج وسلطوا الضوء على أحدث الصيحات في مجال مستحضرات التجميل. كما تضمن جدول الأعمال حوالي 50 جلسة شملت مواضيع عدة بمشاركة أكثر من 100 خبير روسي و20 خبيراً أجنبياً. ومن بين أبرز المشاركين في الفعالية كانت إيلينا كريجينا، أخصائية المكياج الشهيرة ومؤسسة استوديو كريجينا. كما تضمنت الفعالية مشاركة سامر خزامي، أخصائي المكياج اللبناني ومالك علامة تجارية لمستحضرات التجميل؛ وكسينيا شيبيلوفا، صاحبة شبكة صالونات التجميل كيب لوكينج؛ وسفيتلانا سون، مؤسسة علامة تجارية لمستحضرات التجميل الكورية الفاخرة؛ ومبتكر منصة بو هيا كيم الشهيرة لأدوات التجميل الكورية من كوريا الجنوبية.

كما شارك في الفعالية مشاهير روس ومن بينهم لاريساغوزيفا، وإيكاترينا ميتسيتوريدزي، وآخرون ممن حضروا لدعم الشركات المحلية واختبار المنتجات المعروضة.


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