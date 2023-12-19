طرح فيلم Fighter لـ هريثيك روشان وديبكا بادكون 25 يناير المقبل

(MENAFN
- Youm7) يظهر نجمي بوليوود هريثيك روشان وديبكا بادكون لأول مرة في فيلم الحركة والإثارة "Fighter"، المقرر عرضه في السينمات المختلفة 25 يناير المقبل.
وشارك النجمين البوسترات الخاصة بالعمل والإعلان التشويقي، كما تشارك في أغنية دعائية للفيلم بعنوان " Sher Khul Gaye".
هيرثيك روشان
وأعلن هريثيك روشان أنه من المقرر طرح الأغنية الثانية من الفيلم بعنوان " Ishq Jaisa Kuch"، غدا الجمعة ، ومن المقرر طرح الفيلم نفسه في دور العرض السينمائية المختلفة 25 يناير المقبل.
وكشف الإعلان التشويقي للفيلم، أنه فيلم إثارة وحركة حيث يجسد هريثيك دور قائد السرب المعروف باسم "باتي"، وديبيكا في دور قائدة السرب المعروفة أيضًا باسم ميني، وأنيل كابور في دور كابتن المجموعة راكيش جاي سينغ، وهم يقاتلون من أجل البلاد، والعمل من إخراج سيدهارث أناند، يعد فيلم Fighter بحركة ضخ الأدرينالين. في إعلان تشويقي رسمي، يُنظر إلى هريثيك على أنه قائد السرب شامشر باثانيا المعروف أيضًا باسم باتي،
وفي وقت سابق، تعاون هريثيك روشان وسيدهارث أناند في أفلام مثل Bang Bang وفيلم 2019 الناجح War.
ديبكا بادكون
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