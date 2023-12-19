طرح فيلم Fighter لـ هريثيك روشان وديبكا بادكون 25 يناير المقبل

MENAFN - Youm7) يظهر نجمي بوليوود هريثيك روشان وديبكا بادكون لأول مرة في فيلم الحركة والإثارة "Fighter"، المقرر عرضه في السينمات المختلفة 25 يناير المقبل.

وشارك النجمين البوسترات الخاصة بالعمل والإعلان التشويقي، كما تشارك في أغنية دعائية للفيلم بعنوان " Sher Khul Gaye".

هيرثيك روشان





وأعلن هريثيك روشان أنه من المقرر طرح الأغنية الثانية من الفيلم بعنوان " Ishq Jaisa Kuch"، غدا الجمعة ، ومن المقرر طرح الفيلم نفسه في دور العرض السينمائية المختلفة 25 يناير المقبل.

وكشف الإعلان التشويقي للفيلم، أنه فيلم إثارة وحركة حيث يجسد هريثيك دور قائد السرب المعروف باسم "باتي"، وديبيكا في دور قائدة السرب المعروفة أيضًا باسم ميني، وأنيل كابور في دور كابتن المجموعة راكيش جاي سينغ، وهم يقاتلون من أجل البلاد، والعمل من إخراج سيدهارث أناند، يعد فيلم Fighter بحركة ضخ الأدرينالين. في إعلان تشويقي رسمي، يُنظر إلى هريثيك على أنه قائد السرب شامشر باثانيا المعروف أيضًا باسم باتي،

وفي وقت سابق، تعاون هريثيك روشان وسيدهارث أناند في أفلام مثل Bang Bang وفيلم 2019 الناجح War.

ديبكا بادكون



