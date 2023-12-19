سفارات الكويت لدى الجزائر وسنغافورة وقبرص وصربيا تستقبل المعزين في وفاة سمو أمير البلاد الراحل

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 19 - 12 (كونا) -- استقبلت سفارات دولة الكويت لدى الجزائر وسنغافورة وقبرص وصربيا اليوم الثلاثاء المعزين في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى سمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بعد فتحها سجلات التعازي مدة ثلاثة أيام.
وقالت سفارة دولة الكويت لدى الجزائر في بيان إن "رئيس مجلس الأمة الجزائري صالح قوجيل وقع بمقر سفارة الكويت بالجزائر اليوم الثلاثاء على سجل التعازي إثر وفاة سمو أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح كما قدم التعازي باسم الرئيس عبد المجيد تبون إلى الأسرة الأميرية الكريمة وإلى الشعب الكويتي الشقيق".
وأعرب رئيس مجلس الأمة الجزائري أثناء التوقيع على سجل التعازي عن "حزنه العميق بوفاة سمو أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح" معتبرا رحيله "خسارة ليس للكويت فحسب بل للأمة العربية والإسلامية".
ونقل البيان عن قوجيل القول "لقد واصل الفقيد انتهاج سبيل قادة الكويت الذين سبقوه في إرساء أسس التضامن بين الشعوب العربية والإسلامية بالبذل والعطاء ورفع صوت الاعتدال والحكمة في منطقة تعج بالصراعات وتشتد فيها الاختلافات وتغيب عنها الائتلافات ناهيكم عن التوسط لحل المشاكل بين الاخوة في العديد من المناسبات".
وفتحت سفارة دولة الكويت بالجزائر أول أمس الأحد سجل التعازي ونعى سفير دولة الكويت لدى الجزائر وعميد السلك الدبلوماسي العام محمد الشبو في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) الأمير الراحل قائلا "بقلوب مليئة بالحزن والأسى ومؤمنة بقضاء الله وقدره تنعى السفارة المغفور له بإذن الله تعالى سمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه".
ومن جانبها قالت سفارة دولة الكويت لدى سنغافورة في بيان إن "السفير أحمد الشريم وأعضاء البعثة الكويتية استقبلوا المعزين بوفاة سمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح".
وأضافت السفارة أن "وزيرة الدولة الأقدم في وزارة الخارجية ووزارة التنمية الوطنية سيم آن قدمت واجب العزاء بوفاة سمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح نيابة عن الرئيس السنغافوري ثارمان شانموغاراتنام ورئيس وزرائه لي هسين لونغ".
وأشارت إلى أن "ممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى سنغافورة وعددا من المسؤولين شاركوا أيضا بتقديم واجب العزاء".
وفي قبرص قالت سفارة الكويت إن "سفيرها عبدالله الخرافي استقبل المعزين بوفاة سمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وعلى رأسهم الرئيس القبرصي نيكوس خريستوذوليدس الذي عبر نيابة عن الحكومة والشعب القبرصي عن خالص تعازيه القلبية الحارة للشعب الكويتي والأسرة الحاكمة في هذا المصاب الأليم والخسارة الفادحة".
وأضافت أن "الرئيس خريستوذوليدس أكد أن ما اتسم به سمو أمير البلاد الراحل من تفان والتزام بجهود دؤوبة من أجل إحلال السلام والاستقرار والرخاء في دولة الكويت والمنطقة الإقليمية سيبقى دائما حاضرا في الأذهان".
وأوضحت السفارة أن "رئيسة مجلس النواب القبرصي انيتا ديميتريو ووزير الخارجية القبرصي كونستانتينوس كومبوس وكبار المسؤولين القبرصيين بالاضافة الى السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية المعتمدة لدى قبرص قدموا بدورهم واجب العزاء بوفاة المغفور له بإذن الله سمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح".
وفي بلغراد استقبلت سفارة الكويت لدى صربيا المعزين بوفاة أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه.
وذكرت سفارة دولة الكويت في بلغراد في بيان لها أن تقبل العزاء قد بدأ اعتبارا من يوم الأحد الماضي ويستمر لمدة ثلاثة ايام.
وأشار البيان الى ان اعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين في صربيا وكبار المسؤولين في الدولة يتقدمهم وزير الشؤون الخارجية لجمهورية صربيا غوران الكسيتش قد حضروا في مقر السفارة الكويتية لتقديم واجب العزاء معربين عن خالص تعازيهم لدولة الكويت حكومة وشعبا. (النهاية) ف س
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