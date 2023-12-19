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سفارات الكويت لدى الجزائر وسنغافورة وقبرص وصربيا تستقبل المعزين في وفاة سمو أمير البلاد الراحل

12/19/2023 2:38:56 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 19 - 12 (كونا) -- استقبلت سفارات دولة الكويت لدى الجزائر وسنغافورة وقبرص وصربيا اليوم الثلاثاء المعزين في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى سمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بعد فتحها سجلات التعازي مدة ثلاثة أيام.
وقالت سفارة دولة الكويت لدى الجزائر في بيان إن "رئيس مجلس الأمة الجزائري صالح قوجيل وقع بمقر سفارة الكويت بالجزائر اليوم الثلاثاء على سجل التعازي إثر وفاة سمو أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح كما قدم التعازي باسم الرئيس عبد المجيد تبون إلى الأسرة الأميرية الكريمة وإلى الشعب الكويتي الشقيق".
وأعرب رئيس مجلس الأمة الجزائري أثناء التوقيع على سجل التعازي عن "حزنه العميق بوفاة سمو أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح" معتبرا رحيله "خسارة ليس للكويت فحسب بل للأمة العربية والإسلامية".
ونقل البيان عن قوجيل القول "لقد واصل الفقيد انتهاج سبيل قادة الكويت الذين سبقوه في إرساء أسس التضامن بين الشعوب العربية والإسلامية بالبذل والعطاء ورفع صوت الاعتدال والحكمة في منطقة تعج بالصراعات وتشتد فيها الاختلافات وتغيب عنها الائتلافات ناهيكم عن التوسط لحل المشاكل بين الاخوة في العديد من المناسبات".
وفتحت سفارة دولة الكويت بالجزائر أول أمس الأحد سجل التعازي ونعى سفير دولة الكويت لدى الجزائر وعميد السلك الدبلوماسي العام محمد الشبو في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) الأمير الراحل قائلا "بقلوب مليئة بالحزن والأسى ومؤمنة بقضاء الله وقدره تنعى السفارة المغفور له بإذن الله تعالى سمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه".
ومن جانبها قالت سفارة دولة الكويت لدى سنغافورة في بيان إن "السفير أحمد الشريم وأعضاء البعثة الكويتية استقبلوا المعزين بوفاة سمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح".
وأضافت السفارة أن "وزيرة الدولة الأقدم في وزارة الخارجية ووزارة التنمية الوطنية سيم آن قدمت واجب العزاء بوفاة سمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح نيابة عن الرئيس السنغافوري ثارمان شانموغاراتنام ورئيس وزرائه لي هسين لونغ".
وأشارت إلى أن "ممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى سنغافورة وعددا من المسؤولين شاركوا أيضا بتقديم واجب العزاء".
وفي قبرص قالت سفارة الكويت إن "سفيرها عبدالله الخرافي استقبل المعزين بوفاة سمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وعلى رأسهم الرئيس القبرصي نيكوس خريستوذوليدس الذي عبر نيابة عن الحكومة والشعب القبرصي عن خالص تعازيه القلبية الحارة للشعب الكويتي والأسرة الحاكمة في هذا المصاب الأليم والخسارة الفادحة".
وأضافت أن "الرئيس خريستوذوليدس أكد أن ما اتسم به سمو أمير البلاد الراحل من تفان والتزام بجهود دؤوبة من أجل إحلال السلام والاستقرار والرخاء في دولة الكويت والمنطقة الإقليمية سيبقى دائما حاضرا في الأذهان".
وأوضحت السفارة أن "رئيسة مجلس النواب القبرصي انيتا ديميتريو ووزير الخارجية القبرصي كونستانتينوس كومبوس وكبار المسؤولين القبرصيين بالاضافة الى السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية المعتمدة لدى قبرص قدموا بدورهم واجب العزاء بوفاة المغفور له بإذن الله سمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح".
وفي بلغراد استقبلت سفارة الكويت لدى صربيا المعزين بوفاة أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه.
وذكرت سفارة دولة الكويت في بلغراد في بيان لها أن تقبل العزاء قد بدأ اعتبارا من يوم الأحد الماضي ويستمر لمدة ثلاثة ايام.
وأشار البيان الى ان اعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين في صربيا وكبار المسؤولين في الدولة يتقدمهم وزير الشؤون الخارجية لجمهورية صربيا غوران الكسيتش قد حضروا في مقر السفارة الكويتية لتقديم واجب العزاء معربين عن خالص تعازيهم لدولة الكويت حكومة وشعبا. (النهاية) ف س

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