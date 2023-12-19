الصحة النيابية تطلع على واقع الخدمات بمستشفيي الأميرة بسمة والملك المؤسس

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 19 كانون الأول(بترا)- سيف العمري وبسام وردات- طالب رئيس لجنة الصحة والغذاء بمجلس النواب، الدكتور محمد الخلايلة، باستحداث طابق جديد لمبنى العيادات الخارجية لمواجهة الضغط الهائل الواقع عليها نتيجة الازدحام واكتظاظ المراجعين.
وأضاف، خلال زيارة لجنة الصحة والغذاء بمجلس النواب ضمت النواب محمد العبابنة والدكتور فراس القضاة ومحمد الشطناوي لمستشفى الأميرة بسمة اليوم الثلاثاء، وجوب طرح حلول جذرية ودائمة لحل مشكلة الاكتظاظ والضغط الكبير الواقع على مبنى العيادات؛ لتقديم الخدمة الصحية المثلى للمواطنين، لما يعود بالفائدة والنفع على المواطنين والمجتمع بشرائحه كافة.
من جهته، قال مدير مستشفى بسمة التعليمي، الدكتور ابراهيم الشهابات، إن ازدياد عدد السكان واستقبال المستشفى للتحويلات الطبية من المستشفيات الطرفية من إقليم الشمال كافة، السبب الرئيس للازدحام والاكتظاظ، علماً بأن إدارة العيادات وكوادرها الطبية والإدارية والتمريضية والفنية تبذل جهوداً كبيرة للتغلب على هذه الإشكالية، حيث يستقبل مبنى العيادات الخارجية حوالي 2500 مراجع يوميا.
ودعا الشهابات المواطنين إلى ضرورة التوجه للمراكز الصحية الموجودة في مناطقهم لكتابة الوصفات الطبية والمحاسبة عليها في نفس المركز قبل التوجه إلى العيادات لصرفها من الصيدليات المختصة، مؤكداً أن عددا كبيرا من الحالات التي تراجع عيادات الاختصاص الخارجية يمكنها أن تتلقى نفس الخدمة الصحية من المراكز الصحية المنتشرة في أرجاء المحافظة.
وبين الشهابات أن نسبة إشغال الأسرة عالية جدا، إذ يبلغ عدد الأسرة 276، فيما بلغ عدد الإدخالات لعام 2022 نحو 20383 إدخالا، ليصل عدد مراجعي قسم الإسعاف والطوارئ 291107، والعيادات الخارجية 516758.
وقال إن عدد العمليات الجراحية بلغ 6653 عملية سنويا، إضافة لعمل 50 صورة رنين مغناطيسي يوميا.
وعرض الشهابات إنجازات المستشفى لهذا العام والمتمثلة في افتتاح قسم الباطني رجال بسعة 38 سريرا، وتوسعة قسم الإسعاف والطوارئ بمساحة 253 مترا، من ضمنها قسم مختبر جديد وبسعة 5 أسرة اسعاف، واستحداث وحدة فحص كفاءة الرئة بوجود جهاز pft، وتفعيل عيادة التخدير للتقليل من نسب العمليات الملغاة، واستحداث قسم للعناية المتوسطة في الطابق الخامس، واستبدال نظام التكييف والتبريد في أقسام المستشفى كافة، وحل مشكلة التكييف المعطلة منذ سنوات، وتفعيل غرفة عمليات في الطابق الرابع بشكل يومي، واستحداث مكان لمركز زراعة القوقعة، واستحداث وحدة الأشعة التداخلية، وتزويد قسم العمليات بجهاز تنظير الركبة، وتحديث أجهزة تنظير الجهاز الهضمي، وتزويد قسم العمليات بجهاز تنظير المسالك البولية.
إلى ذلك، قامت اللجنة بزيارة مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي للاطلاع على واقع الخدمات التي يقدمها المستشفى.
وقدم مدير عام مستشفى الملك المؤسس، الدكتور خلدون بشايرة، عرضا عن المستشفى من حيث مساحة المبنى وعدد أطباء الاختصاص والمقيمين وعدد الحالات المرضية التي يستقبلها المستشفى.
وأشار البشايرة إلى الدور الذي تقوم به لجنة الصحة النيابية بمتابعة واقع المستشفيات والاطلاع على احتياجات القطاع الصحي، مبينا مساهمة مستشفى الملك بالتشاركية مع وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
وأضاف البشايرة أن مستشفى الملك يحوي على التخصصات كافة ويقدم رعاية صحية مثلى، بالإضافة إلى التدريب والأبحاث الطبية.
بدوره، قال رئيس لجنة الصحة والغذاء النيابية، الدكتور محمد الخلايلة، إن لجنة الصحة والغذاء النيابية تقوم بزيارات ميدانية إلى مستشفيات وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية ومستشفى الحسين للسرطان للاطلاع على الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.
بدوره، قال الخلايلة إن زيارة المستشفى جاءت للاطلاع على الخدمات المقدمة للمواطنين والتحديات التي يواجهها، معبرا عن سعادته بأن يرى المستشفى يحتوي مختلف التخصصات الطبية ويقدم الخدمات الطبية لعدد كبير من المرضى والمراجعين.
وزارت للجنة النيابية التي تضم النواب محمد العبابنة وهايل عياش وآمال الشقران ومحمد الشطناوي وسالم العمري وعطا ابداح ووائل رزوق، المركز السعودي للعلاج بالأشعة والاطلاع على الأجهزة الحديثة لعلاج مرضى السرطان.
-- (بترا)
س ع / ب و/ب ع/ هـ ح
19/12/2023 21:25:12
MENAFN19122023000117011021ID1107629055
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