الصحة النيابية تطلع على واقع الخدمات بمستشفيي الأميرة بسمة والملك المؤسس

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 19 كانون الأول(بترا)- سيف العمري وبسام وردات- طالب رئيس لجنة الصحة والغذاء بمجلس النواب، الدكتور محمد الخلايلة، باستحداث طابق جديد لمبنى العيادات الخارجية لمواجهة الضغط الهائل الواقع عليها نتيجة الازدحام واكتظاظ المراجعين.

وأضاف، خلال زيارة لجنة الصحة والغذاء بمجلس النواب ضمت النواب محمد العبابنة والدكتور فراس القضاة ومحمد الشطناوي لمستشفى الأميرة بسمة اليوم الثلاثاء، وجوب طرح حلول جذرية ودائمة لحل مشكلة الاكتظاظ والضغط الكبير الواقع على مبنى العيادات؛ لتقديم الخدمة الصحية المثلى للمواطنين، لما يعود بالفائدة والنفع على المواطنين والمجتمع بشرائحه كافة.

من جهته، قال مدير مستشفى بسمة التعليمي، الدكتور ابراهيم الشهابات، إن ازدياد عدد السكان واستقبال المستشفى للتحويلات الطبية من المستشفيات الطرفية من إقليم الشمال كافة، السبب الرئيس للازدحام والاكتظاظ، علماً بأن إدارة العيادات وكوادرها الطبية والإدارية والتمريضية والفنية تبذل جهوداً كبيرة للتغلب على هذه الإشكالية، حيث يستقبل مبنى العيادات الخارجية حوالي 2500 مراجع يوميا.

ودعا الشهابات المواطنين إلى ضرورة التوجه للمراكز الصحية الموجودة في مناطقهم لكتابة الوصفات الطبية والمحاسبة عليها في نفس المركز قبل التوجه إلى العيادات لصرفها من الصيدليات المختصة، مؤكداً أن عددا كبيرا من الحالات التي تراجع عيادات الاختصاص الخارجية يمكنها أن تتلقى نفس الخدمة الصحية من المراكز الصحية المنتشرة في أرجاء المحافظة.

وبين الشهابات أن نسبة إشغال الأسرة عالية جدا، إذ يبلغ عدد الأسرة 276، فيما بلغ عدد الإدخالات لعام 2022 نحو 20383 إدخالا، ليصل عدد مراجعي قسم الإسعاف والطوارئ 291107، والعيادات الخارجية 516758.

وقال إن عدد العمليات الجراحية بلغ 6653 عملية سنويا، إضافة لعمل 50 صورة رنين مغناطيسي يوميا.

وعرض الشهابات إنجازات المستشفى لهذا العام والمتمثلة في افتتاح قسم الباطني رجال بسعة 38 سريرا، وتوسعة قسم الإسعاف والطوارئ بمساحة 253 مترا، من ضمنها قسم مختبر جديد وبسعة 5 أسرة اسعاف، واستحداث وحدة فحص كفاءة الرئة بوجود جهاز pft، وتفعيل عيادة التخدير للتقليل من نسب العمليات الملغاة، واستحداث قسم للعناية المتوسطة في الطابق الخامس، واستبدال نظام التكييف والتبريد في أقسام المستشفى كافة، وحل مشكلة التكييف المعطلة منذ سنوات، وتفعيل غرفة عمليات في الطابق الرابع بشكل يومي، واستحداث مكان لمركز زراعة القوقعة، واستحداث وحدة الأشعة التداخلية، وتزويد قسم العمليات بجهاز تنظير الركبة، وتحديث أجهزة تنظير الجهاز الهضمي، وتزويد قسم العمليات بجهاز تنظير المسالك البولية.

إلى ذلك، قامت اللجنة بزيارة مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي للاطلاع على واقع الخدمات التي يقدمها المستشفى.

وقدم مدير عام مستشفى الملك المؤسس، الدكتور خلدون بشايرة، عرضا عن المستشفى من حيث مساحة المبنى وعدد أطباء الاختصاص والمقيمين وعدد الحالات المرضية التي يستقبلها المستشفى.

وأشار البشايرة إلى الدور الذي تقوم به لجنة الصحة النيابية بمتابعة واقع المستشفيات والاطلاع على احتياجات القطاع الصحي، مبينا مساهمة مستشفى الملك بالتشاركية مع وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وأضاف البشايرة أن مستشفى الملك يحوي على التخصصات كافة ويقدم رعاية صحية مثلى، بالإضافة إلى التدريب والأبحاث الطبية.

بدوره، قال رئيس لجنة الصحة والغذاء النيابية، الدكتور محمد الخلايلة، إن لجنة الصحة والغذاء النيابية تقوم بزيارات ميدانية إلى مستشفيات وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية ومستشفى الحسين للسرطان للاطلاع على الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.

بدوره، قال الخلايلة إن زيارة المستشفى جاءت للاطلاع على الخدمات المقدمة للمواطنين والتحديات التي يواجهها، معبرا عن سعادته بأن يرى المستشفى يحتوي مختلف التخصصات الطبية ويقدم الخدمات الطبية لعدد كبير من المرضى والمراجعين.

وزارت للجنة النيابية التي تضم النواب محمد العبابنة وهايل عياش وآمال الشقران ومحمد الشطناوي وسالم العمري وعطا ابداح ووائل رزوق، المركز السعودي للعلاج بالأشعة والاطلاع على الأجهزة الحديثة لعلاج مرضى السرطان.

-- (بترا)

س ع / ب و/ب ع/ هـ ح

19/12/2023 21:25:12