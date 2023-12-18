بيان حقوقي بشأن معاملة إسرائيل للمعتقلين من غزة

بيان حقوقي بشأن معاملة إسرائيل للمعتقلين من غزة
التاريخ
12/18/2023 8:13:47 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان لاجراء تحقيق دولي عاجل في اغتيال إسرائيل مدنيين فلسطينيين بعد اعتقالهم في قطاع غزة.
واضاف المرصد :" إسرائيل تحتجز معتقلين من غزة في معسكر سديه تيمان في ظروف شديدة القسوة و تحتجز المعتقلين في أماكن كأقفاص في العراء ودون طعام أو ماء لفترة طويلة "
MENAFN18122023000208011052ID1107618032
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.