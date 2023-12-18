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بيان حقوقي بشأن معاملة إسرائيل للمعتقلين من غزة

12/18/2023 8:13:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان لاجراء تحقيق دولي عاجل في اغتيال إسرائيل مدنيين فلسطينيين بعد اعتقالهم في قطاع غزة.


واضاف المرصد :" إسرائيل تحتجز معتقلين من غزة في معسكر سديه تيمان في ظروف شديدة القسوة و تحتجز المعتقلين في أماكن كأقفاص في العراء ودون طعام أو ماء لفترة طويلة "


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