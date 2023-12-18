عمره أزيد من 7 قرون.. عن قصر الباشا الأثري في غزة الذي دمره الاحتلال











تعدّد تسميات القصر عبر التاريخ

القصر في عهد العثمانيين 1530-1681م

وفق كتاب وقفية موسى باشا آل رضوان سنة 1081 هـ مرّت على القصر عدّة مسميات، أوّلها كان في العهد العثماني منذ عام 1516، بعد أن أتمّ السلطان سليم فتح مصر وبلاد الشام، حيث لقّب العثمانيون القصر آنذاك بقصر"آل رضوان"، نسبة إلى عائلة "آل رضوان"، وهي الأسرة التى حظيت بحكم غزّة ومعظم فلسطين تحديداً بين 1530-1681م.



وتعدّ عائلة "آل رضوان" أبرز عائلات الباشا في فلسطين، حيث شغل أبناؤها باستمرار كحكام بالوراثة (حكام المقاطعات) في السنجق (منطقة إقليمية) لمدّة قرن ونصف من الزمان، وكانت فترة الرضوان في غزة تُعرف بالعصر الذهبي الأخير للمدينة.



وفق غالبية المؤرخين، سُمي القصر على اسم رضوان باشا الذي تولّى حكم غزة عام 1570 حتى خلفه ابنه أحمد باشا بن رضوان ليتربّع على سدّة العرش لمدة تفوق 30 عاماً، لتصبح غزة إثر ذلك معقلاً رئيسياً للسلالة، كما يذكر أنه كان سنجق القدس ونابلس تحت إدارة أحمد باشا بشكل متقطع طوال فترة حكمه.



دار السعادة وقلعة نابليون

يشاع عن القصر أيضاً أنّه حمل في فترة من الزمان اسم "دار السعادة"، كما يقال إنّه أُطلقت عليه تسمية "قلعة نابليون" في الفترة التي استراح فيها نابليون خلال حملته على بلاد الشام، حيث لبث داخل القصر 3 أيام فقط، ليواصل سيره بعد طريقه نحو أسوار عكا.



قصر الباشا.. من الانتداب البريطاني إلى الاحتلال الإسرائيلي







في عهد الانتداب البريطاني على فلسطين (1917-1948)، استخدم القصر كمركز للشرطة يقع فيه توقيف الرجال والنساء على حدّ سواء في غرفتين صغيرتين في ردهاته تحت الأرض.



وقد تعرّض القصر خلال فترة احتلال البريطانيين لفلسطين للتدمير المتعمّد على غرار معظم البيوت الأثرية بمدينة غزة؛ ما نتج عنه تقلّص مساحته.



إثر صدور قرار تقسيم فلسطين (1947)، وخضوع قطاع غزة للإدارة المصرية (1948-1967)، حُوّل القصر إلى مدرسة للفتيات بأمر من الملك فاروق، وصار يعرف بمدرسة "الأميرة فريال" -وهي أخت الملك فاروق- وبعد انتهاء (ثورة 23 يوليو 1952م)؛ أي في عهد الرئيس المصري جمال عبد الناصر، تغير اسم المدرسة إلى مدرسة الزهراء الثانوية للبنات، تيمناً باسم فاطمة الزهراء ابنة الرسول محمد.



ثمّ جاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية ليُعاني القصر بسببه من الخراب والتهميش، ولم يقع الالتفات إليه وترميمه سوى بعد تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية تحديداً عام 2005.



وفق ما أفادت به الباحثة في التاريخ والآثار القديمة نريمان



عمارة قصر الباشا

يمزج قصر الباشا بين العمارتين المملوكية والعثمانية ويرجع ذلك لمعاصرته فترة حكم المماليك (1260- 1516) والعثمانيين (1516- 1917).



ووقع تشييد القصر على قطعة أرض تُقدّر مساحتها بـ60 دونماً، إلا أنّها تقلّصت في فترة الانتداب البريطاني لفلسطين جرّاء هدم المباني التاريخية، إلى نحو 600 متر، كما ذكرت وزارة السياحة والآثار.



العمارة الإسلامية في قصر الباشا









أمّا عن عمارة القصر اليوم، فلم يتبقَّ منه سوى جُزأين معماريين مُنفصلَين، وهما الـ"سلاملك"، أي الجزء المخصّص للرجال كما يُطلق عليه العثمانيون، وجزء "الحرملك" الخاصّ بالنساء .



ويعتبر مبنى "السلاملك" متحفاً يجمع عدداً من القطع الأثرية التي تعود إلى الحضارات السابقة التي تتالت على فلسطين، نُقش شعار الأسد بنقوش عربية كتبت فيها عبارة "لا إله إلا الله محمد رسول الله" على جانبي أبوابه.. وهو الرمز الذي اتّخذه السلطان المملوكي الملك الظاهر بيبرس شعاراً لدولته، كما جاء في المصادر التاريخية المتعلّقة بالموضوع.



تتّخذ أبواب القصر من الأعلى شكل القوس، أمّا أسقف المبنيين "السلاملك" و"الحرملك" فيبدو على شكل قباب تعود أصولها للعمارة المملوكية.



كما تنوّعت النقوشات التي زيّنت جدران القصر من الخارج، بين الزخارف الإسلامية النباتية منها "نبتة السنبلة"، فضلاً عن الزخارف الهندسية وأبرزها "السداسية والثمانية"، وفق المصدر ذاته.



تطوير العثمانيين لعمارة القصر

شملت التعديلات التي أدخلها العثمانيون على عمارة قصر الباشا المملوكية تدعيم القباب بجرار فخارية من المنتصف.



وتقول الباحثة ناريمان خلّة إنّ "العثمانيين قاموا بإنشاء طوابق إضافية للقصر ودمجها مع الطوابق الأرضية التي تعود إلى فترة المماليك"، بيد أنّ الفوارق المعماريّة بين الطوابق تبرز جليّة عبر نوعية الحجارة المستخدمة في الطابقين، حيث إنّ المماليك اعتمدوا على الحجارة الرملية أو الكركار في تشييد الطابق الأرضي، في حين استخدم العثمانيون "الحجارة الصخرية والجيرية في تشييد الطابق الثاني".



غرفة السلطان في القصر

يضمّ مبنى السلاملك 5 غرف، ثلاث منها في الطابق الأرضي، إحداها تُمثّل غرفة السلطان في العهد المملوكي، وغرفتان في الطابق الأول.



أمّا في العصر العثماني، فكانت الغرفة الكبيرة في الطابق الأول والتي تحتفظ بحجارتها الأرضية الأصلية المصنوعة من الرخام إلى اليوم، فضلاً عن احتفاظ عتبات الأبواب برخامها الطبيعي وهي مقرّ السلطان، في حين خُصّصت الغرف الصغيرة للوزراء والأعيان.



متحف قصر الباشا

وقع تخصيص خمس غرف داخل القصر، تُعرض فيها آثار المتحف الذي أُسّس منذ ما يزيد على 10 سنوات، مُقسّمة لخمسة عصور: الأولى للعصر الروماني، الثانية للعصر البيزنطي والإسلامي، الثالثة لزينة النساء، والرابعة للأحجار والأعمدة والتيجان الضخمة، أمّا الخامسة فتحتوي على القطع الأثرية التي تعود إلى العصر الإسلامي.



وفي إحدى زوايا المتحف يُعرض مخطوط "مزامير داود" كُتب بالأرمنية القديمة القريبة من اللغة العبرية والذي يفوق عمره ألفي عام.. وهو المخطوط النادر الوحيد في العالم، الذي يحتوي على تسابيح وتهاليل وترانيم سيدنا داود، مع الإشارة إلى أنه لم تتم ترجمته إلى الآن.



كما يحتوي المتحف على مخطوط للقرآن الكريم يعود للحقبة العثمانية لم يتيسّر التعرّف على طوله لافتقاده للترميم، جيء به من العاصمة العراقية بغداد إلى غزة، صنع من ورق البردي، وعليه وقع نسخ جميع السور القرآنية. -عربي بوست

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