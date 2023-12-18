((فروزيتا المصرية)) تتعاقد على تصدير 1200 طن خضروات مجمدة إلى لبنان

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تعاقدت شركة فروزيتا المصرية لتبريد وتجميد الأغذية مع شركة ((هوز مول)) اللبنانية خلال مشاركتها بمعرض فوود أفريكا 2023 لتصدير 1200 طن خضروات مجمدة خلال عام 2024.
قال أمير محروس، مدير التصدير، إنَّ مشاركة الشركة فى معرض ((فوود أفريكا)) أسهم فى إقامة علاقات مع شركات مختلفة من اليمن ولبنان وتركيا وبعض الدول الأخرى للاتفاق على تصدير المنتجات المصرية خلال السنوات المقبلة.
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وبدأت فعاليات الدورة الثامنة للمعرض التجارى الدولى للأغذية والمشروبات ((فوود أفريكا)) 12 ديسمبر بمركز مصر للمعارض الدولية، ويستمر حتى 14 ديسمبر الجارى.
أوضح أن حجم صادرات الشركة سجل نحو 3 ملايين دولار بنهاية 2023، وتستهدف تحقيق نمو بنسبة تتراوح بين 50 و60% لتصل إلى 6 ملايين دولار بنهاية 2024.
كما تستهدف الشركة زيادة حجم إنتاجها العام المقبل من 50 إلى 60% لتسجل نحو 7 آلاف طن مقابل إنتاج 4 آلاف طن بنهاية عام 2023.
أضاف لـ((البورصة))، أن صادرات الشركة تركز على سوق الاتحاد الأوروبى، بالإضافة إلى جنوب شرق آسيا كوريا والصين، وتستهدف فى خطتها التصدير إلى أسواق الخليج وأفريقيا وأمريكا الشمالية.
وتأسست شركة فروزيتا عام 2021 بالمنطقة الصناعة ببلبيس بمحافظة الشرقية، وتتخصص الشركة فى تجميد الخضروات والفاكهة بصورة حديثة تنافس المنتجات المستوردة.
كتبت ـ تقى أيمن
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