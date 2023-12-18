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((فروزيتا المصرية)) تتعاقد على تصدير 1200 طن خضروات مجمدة إلى لبنان

12/18/2023 3:00:48 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تعاقدت شركة فروزيتا المصرية لتبريد وتجميد الأغذية مع شركة ((هوز مول)) اللبنانية خلال مشاركتها بمعرض فوود أفريكا 2023 لتصدير 1200 طن خضروات مجمدة خلال عام 2024.

قال أمير محروس، مدير التصدير، إنَّ مشاركة الشركة فى معرض ((فوود أفريكا)) أسهم فى إقامة علاقات مع شركات مختلفة من اليمن ولبنان وتركيا وبعض الدول الأخرى للاتفاق على تصدير المنتجات المصرية خلال السنوات المقبلة.

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وبدأت فعاليات الدورة الثامنة للمعرض التجارى الدولى للأغذية والمشروبات ((فوود أفريكا)) 12 ديسمبر بمركز مصر للمعارض الدولية، ويستمر حتى 14 ديسمبر الجارى.

أوضح أن حجم صادرات الشركة سجل نحو 3 ملايين دولار بنهاية 2023، وتستهدف تحقيق نمو بنسبة تتراوح بين 50 و60% لتصل إلى 6 ملايين دولار بنهاية 2024.

كما تستهدف الشركة زيادة حجم إنتاجها العام المقبل من 50 إلى 60% لتسجل نحو 7 آلاف طن مقابل إنتاج 4 آلاف طن بنهاية عام 2023.

أضاف لـ((البورصة))، أن صادرات الشركة تركز على سوق الاتحاد الأوروبى، بالإضافة إلى جنوب شرق آسيا كوريا والصين، وتستهدف فى خطتها التصدير إلى أسواق الخليج وأفريقيا وأمريكا الشمالية.

وتأسست شركة فروزيتا عام 2021 بالمنطقة الصناعة ببلبيس بمحافظة الشرقية، وتتخصص الشركة فى تجميد الخضروات والفاكهة بصورة حديثة تنافس المنتجات المستوردة.

كتبت ـ تقى أيمن

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