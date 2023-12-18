للمرة الأولى .. ثروة كارلوس سليم تتجاوز 100 مليار دولار

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت ثروة الملياردير المكسيكي“كارلوس سليم” -البالغ من العمر 83 عامًا- لأعلى مستوياتها على الإطلاق متجاوزة مستوى 100 مليار دولار.

وخلال العام الحالي حتى الآن، ارتفعت ثروة قطب الاتصالات في المكسيك بحوالي 27 مليار دولار منها 3 مليارات أضافها أمس الخميس لتصل إلى 101 مليار دولار، وفقًا لمؤشر“بلومبرج” للمليارديرات.

موضوعاتتراجع الأسهم الأمريكية.. و”داو جونز” يتجه نحو تحقيق مكاسب أسبوعية قوية عائد السندات العشرية الهندية يسجل أكبر انخفاض أسبوعي له في 7 أشهر ارتفاع الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة مع إنهاء إضراب عمال السيارات

ليعزز بذلك تقدمه على أثرياء أمريكا اللاتينية، لكنه يحتل المرتبة الحادية عشرة بين أثرياء العالم بعد“سيرجي برين”، مع سيطرة مليارديرات قطاع التكنولوجيا بصورة كبيرة على المراكز الأولى.

ويأتي الجزء الأكبر من ثروة“سليم” من شركة الاتصالات“أمريكا موفيل” التي تجني حوالي 40% من إيراداتها بالبيزو المكسيكي.

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