Monday, 18 December 2023 11:20 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


للمرة الأولى .. ثروة كارلوس سليم تتجاوز 100 مليار دولار

12/18/2023 1:25:58 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت ثروة الملياردير المكسيكي“كارلوس سليم” -البالغ من العمر 83 عامًا- لأعلى مستوياتها على الإطلاق متجاوزة مستوى 100 مليار دولار.

وخلال العام الحالي حتى الآن، ارتفعت ثروة قطب الاتصالات في المكسيك بحوالي 27 مليار دولار منها 3 مليارات أضافها أمس الخميس لتصل إلى 101 مليار دولار، وفقًا لمؤشر“بلومبرج” للمليارديرات.

موضوعات متعلقة تراجع الأسهم الأمريكية.. و”داو جونز” يتجه نحو تحقيق مكاسب أسبوعية قوية عائد السندات العشرية الهندية يسجل أكبر انخفاض أسبوعي له في 7 أشهر ارتفاع الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة مع إنهاء إضراب عمال السيارات

ليعزز بذلك تقدمه على أثرياء أمريكا اللاتينية، لكنه يحتل المرتبة الحادية عشرة بين أثرياء العالم بعد“سيرجي برين”، مع سيطرة مليارديرات قطاع التكنولوجيا بصورة كبيرة على المراكز الأولى.

ويأتي الجزء الأكبر من ثروة“سليم” من شركة الاتصالات“أمريكا موفيل” التي تجني حوالي 40% من إيراداتها بالبيزو المكسيكي.

أرقام

MENAFN18122023000202011048ID1107614425

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث