للمرة الأولى .. ثروة كارلوس سليم تتجاوز 100 مليار دولار

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت ثروة الملياردير المكسيكي“كارلوس سليم” -البالغ من العمر 83 عامًا- لأعلى مستوياتها على الإطلاق متجاوزة مستوى 100 مليار دولار.
وخلال العام الحالي حتى الآن، ارتفعت ثروة قطب الاتصالات في المكسيك بحوالي 27 مليار دولار منها 3 مليارات أضافها أمس الخميس لتصل إلى 101 مليار دولار، وفقًا لمؤشر“بلومبرج” للمليارديرات.
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ليعزز بذلك تقدمه على أثرياء أمريكا اللاتينية، لكنه يحتل المرتبة الحادية عشرة بين أثرياء العالم بعد“سيرجي برين”، مع سيطرة مليارديرات قطاع التكنولوجيا بصورة كبيرة على المراكز الأولى.
ويأتي الجزء الأكبر من ثروة“سليم” من شركة الاتصالات“أمريكا موفيل” التي تجني حوالي 40% من إيراداتها بالبيزو المكسيكي.
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