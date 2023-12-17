الاحتلال يقتحم رنتيس شمال غرب رام الله
التاريخ
12/17/2023 3:13:35 PM
(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN/اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، قرية رنتيس، شمال غرب رام الله.
وأفادت مصادر أمنية، بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية، دون أن يبلغ عن اعتقالات.
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