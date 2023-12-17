علاجات لتخفيف السعال لدى الحامل

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تنخفض المناعة العامة للمرأة أثناء الحمل، مما يجعلها أكثر عرضة للعدوى، والسعال، وردود الفعل التحسسية المتكررة، إذ يعد ارتفاع مستويات هرمون الاستروجين أثناء الحمل سبباً بارزاً وراء السعال الجاف.وتشكل الكحة لدى الحامل نوعاً من الخوف على حياة الجنين، في حال كانت حادة، لكن استناداً للعديد من الدراسات فإن الكحة الشديدة لا تسبب ضرراً خطيراً على الجنين، إلا عند استمرارها لفترة طويلة دون علاج، لذا ينصح باستشارة الطبيب لتحديد أفضل علاج.



وفيما يلي، نستعرض بعض العلاجات المنزلية السهلة للسعال الخفيف أثناء الحمل:

1- أخذ قسطٍ كافٍ من النوم.

2- الإكثار من شرب السوائل.

3- تناول الأطعمة الغنية بالزنك وفيتامين "C".

4- المضمضة بمحلول ملحي.

5- تناول الشاي مع العسل أو الزنجبيل أو الليمون، أو العسل مع أوراق الريحان، أو الكركم مع الحليب.



العلاج بالأدوية

أما العلاج بالأدوية، فيفضل تجنب استخدام الأدوية خلال الشهور الثلاثة الأولى من الحمل، وذلك لأن هذه الفترة تُعتبر من أهم مراحل تطور الجنين، ويجب استشارة الطبيب أولاً قبل تناول أي دواء خلال فترة الحمل أو التخطيط له.



نصائح لتجنب الإصابة بالسعال:

1- غسل اليدين بانتظام

2- ممارسة الرياضة بشكل منتظم

3- التركيز على الأطعمة بالفيتامينات والمعادن، وتجنب الوجبات الثقيلة

4- عدم التواصل مع الأشخاص الذين يعانون من الإنفلونزا

5- شرب كميات كافية من الماء

6- تناول المكملات الغذائية الخاصة بالحمل .



وختاماً، يعد استخدام الأعشاب خلال الثلث الأول والأخير من الحمل غير آمن للجنين بتاتاً، ويجب على الحامل استشارة الطبيب قبل تناول أي من الأعشاب لأغراض طبية وبكميات عالية.

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