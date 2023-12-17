أسباب تقوس الساقين لدى الأطفال

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يعد تقوس الساقين أو ما يعرف بـ"لين العظام" من المشكلات الصحية الأكثر شيوعاً بين الأطفال، وقد تكون الساق مقوسة للخارج أو الداخل.وتختلف درجات تقوس الساقين من طفل لآخر، ويولد معظم الأطفال بدرجة من التقوس نتيجة لوضعيتهم في رحم الأم، وتختفي بمجرد بلوغ العامين.



وفي حال عدم زوال تقوس الساقين في عمر الثلاث سنوات، فقد يكون هنالك حالة مرضية تسببت في تقوس الساقين، مما يستدعي استشارة الطبيب، وربما لتدخل جراحي .

ويحدث التقوس نتيجة لخلل في ترسيب معادن العظام، ونقص بعض الفيتامينات مثل الكالسيوم وفيتامين "د" والفسفور.



ونستعرض فيما يلي أسباب تقوس الساقين عند الأطفال:

1- سوء تغذية الأم أثناء الحمل

2- عدم التعرض الكافي للطفل لأشعة الشمس في الفترات المفيدة، للحصول على فيتامين "د"، وذلك من بعد شروق الشمس وقبل الظهيرة وأيضاً بعد العصر.

3- عدم أخذ الطفل الكفاية من الرضاعة الطبيعية

4- نتيجة لأسباب وراثية تؤثر على نشاط الإنزيمات اللازمة لترسب فيتامين "د" في الجسم.

5- الإصابة ببعض الأمراض، مثل "الكساح"، أو "التقزم"، أو كسور العظام وعدم التئامها بشكل صحيح، أو خلل في النسيج العظمي، أو التعرض لحالات التسمم بالرصاص أو الفلورايد.

6- السمنة المفرطة وزيادة الوزن.

7- تناول بعض الأدوية التي تؤثر على صحة العظام.

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