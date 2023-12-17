طريقة عمل بيكاتا اللحم بالمشروم

MENAFN - Youm7) البيكاتا من أكثر الأكلات الشهية والتي يفضلها الكثيرون ويمكن تقديمها في العزائم والولائم،فهى من الوصفات السهلة والسريعة كما أنها غنية بالفيتامينات المفيدة للجسم، وخلال السطور التالية نستعرض طريقة عمل بيكاتا اللحم بالمشروموذلك وفقًا لما ذكره موقع thespruceeats

المكونات:

شرائح لحم ستيك

1 كوب مشروم مقطع

1/2 كوب دقيق متعدد الأغراض

ملح وفلفل

بهارات لحم

1 كوب كريمة

2 ملعقتان كبيرتان زيت

1 كوب مرق لحم أو مرق الدجاج

1 ملعقة كبيرة عصير ليمون

دقيق

خل

2 ملعقتان كبيرتان زبدة

2 ملعقة كبيرة

بقدونس مفروم

بصلة مفرومة





طريقة التحضير:

- نبدأ بتتبيل اللحم بالبهارات

-يمزج الدقيق والملح والفلفل في طبق ونضع فيه اللحم المتبل

- قومي بتسخين مقلاة ذات قاع ثقيل على نار متوسطة إلى عالية لمدة دقيقتين ودع المقلاة تصبح لطيفة وساخنة بمجرد أن ينضج، أضيفي الزيت وقطعة الزبدة وقومي بتسخينه لمدة 30 ثانية أخرى

-اقلي شرائح اللحم حتى يتحمر، أخرجيها وضعيها جانبا.

-قومى بطهيها لمدة 2 إلى 3 دقائق لكل جانب أو حتى تصبح شرائح اللحم بنية اللون.

أخرجيها من المقلاة واتركيها جانبًا على طبق مغطى بورق الألمنيوم

-في نفس المقلاة، اقلي البصل حتى يذبل ثم أضيفي المرق والدقيق مع التقليب المستمر.

-أضيفي المشروم ثم اللحم، وبعد أن يغلي المزيج أضيفي الكريمة ثم اتركي الخليط على نار هادئة لمدة نصف ساعة ،

وفى طبق التقديم ضعي الشرائح ثم فوقها المشروم والكريمة وقدميها ساخنة.







