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- Youm7) البيكاتا من أكثر الأكلات الشهية والتي يفضلها الكثيرون ويمكن تقديمها في العزائم والولائم،
فهى من الوصفات السهلة والسريعة كما أنها غنية بالفيتامينات المفيدة للجسم، وخلال السطور التالية نستعرض طريقة عمل بيكاتا اللحم بالمشروم
وذلك وفقًا لما ذكره موقع thespruceeats
المكونات:
شرائح لحم ستيك
1 كوب مشروم مقطع
1/2 كوب دقيق متعدد الأغراض
ملح وفلفل
بهارات لحم
1 كوب كريمة
2 ملعقتان كبيرتان زيت
1 كوب مرق لحم أو مرق الدجاج
1 ملعقة كبيرة عصير ليمون
دقيق
خل
2 ملعقتان كبيرتان زبدة
2 ملعقة كبيرة
بقدونس مفروم
بصلة مفرومة
طريقة التحضير:
- نبدأ بتتبيل اللحم بالبهارات
-يمزج الدقيق والملح والفلفل في طبق ونضع فيه اللحم المتبل
- قومي بتسخين مقلاة ذات قاع ثقيل على نار متوسطة إلى عالية لمدة دقيقتين ودع المقلاة تصبح لطيفة وساخنة بمجرد أن ينضج، أضيفي الزيت وقطعة الزبدة وقومي بتسخينه لمدة 30 ثانية أخرى
-اقلي شرائح اللحم حتى يتحمر، أخرجيها وضعيها جانبا.
-قومى بطهيها لمدة 2 إلى 3 دقائق لكل جانب أو حتى تصبح شرائح اللحم بنية اللون.
أخرجيها من المقلاة واتركيها جانبًا على طبق مغطى بورق الألمنيوم
-في نفس المقلاة، اقلي البصل حتى يذبل ثم أضيفي المرق والدقيق مع التقليب المستمر.
-أضيفي المشروم ثم اللحم، وبعد أن يغلي المزيج أضيفي الكريمة ثم اتركي الخليط على نار هادئة لمدة نصف ساعة ،
وفى طبق التقديم ضعي الشرائح ثم فوقها المشروم والكريمة وقدميها ساخنة.
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