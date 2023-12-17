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ادارة السير تكشف سبب احتراق مركبة على جسر أبو نصير

12/17/2023 2:18:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت إدارة السير أن حركة المرور اليوم نشطة وانسيابية على جميع طرق العاصمة ، مع وجود كثافة مرورية على بعض الطرق تزامناً مع بداية الاسبوع.
واضافت ادارة السير خلال تقريرها المروري انها تعاملت اليوم مع تعطل مركبة في شارع قريش باتجاه البلد، وجاري العمل على إزالة العائق.
وبينت أنها تعاملت أمس مع حادث حريق مركبة على جسر أبو نصير باتجاه الشمال بسبب تماس كهربائي، دون وقوع إصابات.
وشددت إدارة السير على أهمية فحص المركبة ميكانيكيا ، حيث تم التعامل مؤخراً مع عدة مشاكل تقنية في المركبات

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