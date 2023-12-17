ادارة السير تكشف سبب احتراق مركبة على جسر أبو نصير

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت إدارة السير أن حركة المرور اليوم نشطة وانسيابية على جميع طرق العاصمة ، مع وجود كثافة مرورية على بعض الطرق تزامناً مع بداية الاسبوع.
واضافت ادارة السير خلال تقريرها المروري انها تعاملت اليوم مع تعطل مركبة في شارع قريش باتجاه البلد، وجاري العمل على إزالة العائق.
وبينت أنها تعاملت أمس مع حادث حريق مركبة على جسر أبو نصير باتجاه الشمال بسبب تماس كهربائي، دون وقوع إصابات.
وشددت إدارة السير على أهمية فحص المركبة ميكانيكيا ، حيث تم التعامل مؤخراً مع عدة مشاكل تقنية في المركبات
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