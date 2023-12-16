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إنتل تكشف Core Urtla أول معالج يعمل بالذكاء الاصطناعى تابع لها.. اعرف التفاصيل

12/16/2023 11:22:10 PM
(MENAFN- Youm7) كشف تقرير حديث عن أن انتل اطلقت شرائح الكمبيوتر المحمول Core Urtla الجديدة، والتى تحمل الاسم الرمزي "Meteor Lake" فى الأصل أول معالجات Intel التي تتضمن وحدة NPU، أو وحدة المعالجة العصبية، لتسريع مهام الذكاء الاصطناعى، وفقا لتقرير engadget.



ويأتي الإطلاق بعد أسبوع من كشف AMD عن معالج Ryzen 8040 الجديد، وهى الدفعة الثانية من الرقائق التي تشمل وحدات NPU، بينما تحاول Intel اللحاق بركب الذكاء الاصطناعي، لا تزال رقائق Core Urtla تبدو وكأنها خطوة قوية إلى الأمام
على الأقل وفقًا لمعايير الشركة.



وتدعي Intel أن شرائح Core Urtla تستخدم طاقة أقل بنسبة تصل إلى 79 %من الجيل الأخير من AMD Ryzen 7840U أثناء الخمول في نظام التشغيل Windows، كما أنها أسرع بنسبة تصل إلى 11 % من أجهزة AMD للمهام متعددة الخيوط، ولم يكن لدى Intel شرائح Ryzen 8040 القادمة لاختبارها، ولكن سيكون من المثير للاهتمام معرفة كيفية المقارنة بينهما في العام المقبل.



وتعد الكفاءة عنصرًا رئيسيًا في رقائق Core Urtla: فهي مبنية على عملية Intel 4 (7nm) الجديدة للشركة، وتتميز بتغليف FOVEROS 3D وفقًا لشركة Intel، يعد هذا أيضًا "معالج x86 الأكثر كفاءة للأنظمة فائقة الرقة".



وهناك نواة P (الأداء) وE (الكفاءة) محسنة، بالإضافة إلى رسومات Intel Arc، والتي تصل سرعتها إلى ضعف سرعة الجيل الأخير (وتقدم أيضًا ضعف الأداء لكل واط).



وتقول Intel إن Urtla 7 165H يمكنه تشغيل Baldur's Gate 3 بسرعة مضاعفة مثل Core i7 1370P بدقة 1080 بكسل مع إعدادات رسومات متوسطة، ويمكنه التعامل مع Resident Evil Village أسرع بنسبة 95 % من شريحة Intel الأقدم.
















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