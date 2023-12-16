مشعل الصباح أميراً للكويت

أعلن مجلس الوزراء الكويتي، أمس، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أميراً لدولة الكويت، خلفاً لأخيه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي وافته المنية، أمس، عن عمر ناهز 86 عاماً.

وعقد مجلس الوزراء الكويتي، اجتماعاً استثنائياً في قصر ((بيان))، برئاسة رئيس مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح. وبعد الاجتماع، نادى المجلس بالشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أميراً للبلاد.

وصرح نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، عيسى أحمد الكندري، بما يلي:

عملاً بأحكام الدستور، والمادة الرابعة من القانون رقم 4 لسنة 1964، في شأن أحكام توارث الإمارة، فإن مجلس الوزراء ينادي بولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أميراً لدولة الكويت.

وبتسمية الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أميراً للبلاد، يصبح الحاكم السابع عشر للكويت، وسيكون أمامه عام لتسمية ولي عهده، بحسب الدستور الكويتي، وسط توقعات بشأن اختيار شخصية من الجيل الأصغر سناً.

الأمير مشعل الأحمد الجابر الصباح (83 عاماً)، من مواليد 27 سبتمبر 1940، نشأ في بيت الحكم، وترعرع في كنف العائلة الحاكمة، فهو النجل السابع لأمير الكويت الأسبق، الشيخ أحمد الجابر الصباح، وأخ لثلاثة حكام سابقين، هم: الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح، والشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

تلقى الأمير مشعل تعليمه في مدرسة ((المباركية)) (أول مدرسة نظامية في الكويت)، التحق بعدها بكلية ((هندون)) في المملكة المتحدة، لدراسة علوم الشرطة، وتخرج فيها عام 1960، ليلتحق بعدها بالعمل في وزارة الداخلية الكويتية، وتدرج في المناصب حتى اعتلى رئاسة المباحث العامة في بلاده عام 1967 برتبة (عقيد)، واستمر في المنصب لمدة 13 عاماً حتى عام 1980.

أثمرت مجهودات الأمير الجديد في وزارة الداخلية الكويتية، إلى تحويل إدارة المباحث العامة إلى إدارة ((جهاز أمن الدولة))، وما زالت تحمل هذا الاسم حتى الآن، فيما تعين الأمير مشعل، نائباً لرئيس الحرس الوطني بدرجة وزير، بموجب المرسوم رقم (2004/12)، الصادر في 13 أبريل 2004.

شهد ((الحرس الوطني)) خلال فترة تولي الأمير الجديد، منصب نائب رئيس الحرس الوطني، آنذاك، مراحل من التطوير، وصلت إلى تميّز هذه المؤسسة العسكرية الأمنية في القيام بمهامها، ضمن منظومة الدفاع عن البلاد، والحفاظ على أمنه واستقراره، مسانداً في ذلك وزارتي ((الدفاع)) و((الداخلية)).

وتمكّن ((الحرس الوطني)) في عهده من إقرار ثلاث خطط استراتيجية خمسية: ((الأمن أساس التنمية)) (2010 - 2015)، و((الأمن أولاً)) (2015 - 2020)، و((حماية وسند)) (2020 - 2025).

ولياً للعهد

دخل الأمير الجديد، الحياة السياسية الكويتية، من بوابة العمل الأمني، والعسكري، بعدما قضى فيه أكثر من 56 عاماً، وفي 8 أكتوبر 2020، تولى ولاية العهد في البلاد، بتزكية سامية من سلفه الأمير الراحل، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ومبايعة مجلس الأمة.

لم يتولَ الأمير مشعل أي حقيبة وزارية، حتى تعيينه ولياً للعهد، حيث اضطلع بمسؤوليات كبيرة في إدارة الدولة، حيث أدار العلاقات المتعثرة بين الحكومة ومجلس الأمة، التي أدت إلى حل المجلس، حلاً دستورياً، مرتين، وإبطاله بقرار من المحكمة الدستورية، فضلاً عن إجراء انتخابات برلمانية مرتين.

نائباً للأمير

في 16 نوفمبر 2021، أصدر أمير الكويت الراحل، الشيخ ​نواف الأحمد الجابر الصباح، مرسوماً يقضي بالاستعانة بولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح (آنذاك)، في ممارسة بعض الاختصاصات الدستورية المنوطة به، بصفة مؤقتة.

وذلك استناداً إلى المادة (7) من الدستور، التي تنص على أنه ((ينوب ولي العهد عن الأمير في ممارسة صلاحياته الدستورية في حالة تغيبه خارج الدولة، وفقاً للشروط والأوضاع المبينة في المواد (61)، و(62)، و(63)، و(64) من الدستور، وللأمير أن يستعين بولي العهد في أي أمر من الأمور الداخلة في صلاحيات رئيس الدولة الدستورية)). وبحسب مذكرة إيضاحية لمشروع قانون توارث الإمارة، فإن المادة (7) قررت قاعدة ((نيابة ولي العهد عن الأمير عند تغيبه خارج الدولة، وأباحت أن يستعين به الأمير في أي أمر من الأمور الداخلة في صلاحياته)). تولى أمير البلاد الجديد، مناصب عديدة في الكويت، منها: الرئيس الفخري لجمعية الطيارين ومهندسي الطيران الكويتية خلال الفترة (1973 - 2017)، و تم تعيينه رئيساً لديوانية شعراء النبط عام 1977، وفيما يعدّ أحد مؤسسي الجمعية الكويتية لهواة اللاسلكي، والرئيس الفخري لها عام 1979.

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