أشجار القرم.. درع بيئية فعالة في مواجهة التغير المناخي

في ظل التحديات المتزايدة التي يطرحها التغير المناخي، تبرز الضرورة الملحة لتطوير استراتيجيات فاعلة لتقليص الانبعاثات الكربونية وصون التوازن البيئي، وفي هذا الإطار أوضح أكاديميون وخبراء لـ((البيان)) أن من ضمن الحلول المبتكرة والمؤثرة زراعةُ أشجار القرم للحد من الانبعاثات الكربونية التي تزيد تأثير التغيرات المناخية، كأحد الأساليب الطبيعية الرائدة لمواجهة تأثيرات التغير المناخي، كونها تتميز بقابليتها الفريدة لتخزين الكربون، مما يجعلها حليفاً قوياً في مقاومة تحديات الاحتباس الحراري.

موائل طبيعية

وفي هذا الإطار، قال الدكتور إبراهيم علي محمد، رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء البيئة الإماراتية: ((إن لأشجار القرم دوراً بيئياً مهماً لفعاليتها في خفض الانبعاثات الكربونية، وتوفير موائل طبيعية، كما تعزز تكاثر واستدامة التنوع البيولوجي البحري، وتخلق فرصاً للسياحة البيئية)).وأكد على ضرورة دعم مشاريع زراعة أشجار القرم، التي تُعرف بفوائدها البيئية وقدرتها على التخفيف من آثار التغير المناخي على المستوى الدولي. وأضاف: ((إن المحافظة على أشجار القرم وزراعتها يعزز التكيف الطبيعي مع آثار تغير المناخ، ويساعد في تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة.

ليس هذا فحسب، إذ إن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، قد اهتم بحماية البيئة، وكان أول من أطلق برامج تشجير واسعة لزراعة أشجار القرم على سواحل إمارة أبوظبي التي تحتضن اليوم 85 % من مساحة أشجار القرم في دولة الإمارات، وقد شهدت أبوظبي زيادة في مساحة أشجار القرم على مدى العقود الماضية بفضل برامج إعادة التأهيل وزراعة أشجار القرم)).

توعية

من جانبه، أشار الإعلامي راشد الخرجي إلى ضرورة أن تأخذ الجهات المعنية على عاتقها توعية أفراد المجتمع الشباب وتشجيعهم على المساهمة في إحداث تأثير إيجابي في البيئة، من خلال إشراكهم في البرامج والأنشطة البيئية. إلى جانب تعريفهم أيضاً بالمبادرات البيئية، لاسيما وأن عام الاستدامة يستلهم من تراث دولة الإمارات لتحفيز تبني الممارسات المستدامة والعمل الجماعي.

مقترحاً في الوقت ذاته ضرورة دعم أبحاث القرم على النطاقَيْن المحلي والعالمي، ودعم ابتكارات الحفاظ على أشجار القرم، واستعادتها لحالتها الطبيعية بالتعاون المحلي والدولي.

وأضاف: ((إن للأشجار الفريدة قدرة على عزل الكربون وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بشكل فعال، ما يجعلها أداة أساسية في مكافحة تغير المناخ، كما أنها مصدر غني للغذاء للعديد من الكائنات وتوفر موائل حيوية للحياة البرية)).

تعاون

بدوره، قال سلطان البادي، إعلامي وسفير العمل المناخي في كوب 28: ((إن دولة الإمارات تؤدي دوراً أساسياً في تعزيز التعاون الدولي في قضايا المناخ، تماشياً مع أولوياتها الاستراتيجية لتحقيق مستقبل مستدام منخفض الكربون، وانطلاقاً من مساعيها لضمان مستقبل أفضل. حيث اتخذت الدولة تدابير جوهرية لحماية وتنمية الحياة الفطرية النباتية الخاصة بأشجار القرم، حيث كانت سباقة في إطلاق مبادرات لاستعادة وتشجير أشجار القرم على مستوى العالم. وتكمن أهمية أشجار القرم في أنها تسهم في حماية الخطوط الساحلية، وتعمل على تحسين جودة المياه، وتوفر أراضي حاضنة للأنواع البرية والمائية، كما تعمل على عزل وتخزين الكربون الجوي)).

وقالت الدكتورة منار بني مفرج، أستاذ مساعد في علوم البيئة بكلية العلوم الطبيعية والصحية بجامعة زايد: إن أشجار القرم تلعب دوراً حاسماً في تخفيف الانبعاثات الكربونية، وقد ألقت العديد من الدراسات العلمية الضوء على هذا الدور. حيث تتميز هذه الأشجار بإمكانياتها في تخزين الكربون في كتلتها الحيوية فوق الأرض وأيضاً تحتها، فيما يعرف بـ((الكربون الأزرق)).

وتابعت: ((إن لأشجار القرم نظام جذور معقداً ومتطوراً يمكنها من التأقلم مع الظروف المائية المالحة، وهذا النظام لا يدعم فقط بقاء ونمو الشجرة في هذه البيئات القاسية، بل يلعب دوراً بارزاً في تخزين الكربون، حيث أظهرت الدراسات أن جذور أشجار القرم تعمل على تخزين كميات هائلة من الكربون، مساهمة بذلك في تقليل البصمة الكربونية بشكل ملموس)).

وأوضحت أن الأوراق الكثيفة لأشجار القرم تعمل كمصائد فعالة لثاني أكسيد الكربون، وذلك من خلال عملية التمثيل الضوئي. كما تتميز هذه الأشجار بمعدلات عالية جداً في امتصاص وتخزين الكربون مقارنة بأنواع الأشجار الأخرى.

ولفتت إلى أن هذه العوامل تؤكد الأهمية العلمية والبيئية لأشجار القرم في التصدي لتحديات التغير المناخي، وتبرز ضرورة الاستثمار المستمر في زراعتها وحمايتها كجزء أساسي من الاستراتيجيات العالمية لخفض الانبعاثات الكربونية.

وأشارت إلى أن دولة الإمارات تعتبر من الدول الرائدة عالمياً في اعتماد الحلول المستدامة والطبيعة لمكافحة التغير المناخي، وذلك من خلال تطلعها المستمر والمتواصل نحو توسيع رقعة غابات القرم، حيث تلتزم الإمارات بزيادة عدد أشجار القرم إلى 100 مليون بحلول عام 2030. وأضافت: ((إن هذا الالتزام يعكس تفاني الدولة في حماية البيئة ومواجهة التغير المناخي على نطاق واسع، ويجسد دور الإمارات كنموذج يحتذى به في الاعتماد على الحلول الطبيعية للتصدي للتغير المناخي، حيث يعكس توسيع نطاق زراعة أشجار القرم، الرؤية البيئية المستدامة للدولة ويسهم في دعم الجهود العالمية للحفاظ على كوكب الأرض)).

تكيف بيئي

أوضح الدكتور فارس هواري، عميد كلية العلوم والآداب في جامعة ولاية جورجيا في فورت فالي بأمريكا، أن أشجار القرم تنمو على طول السواحل الرملية أو الطينية، وهي مكيفة بشكل فريد للبقاء في بيئات ملحية ورطبة، وتتميز بجذورها الهوائية المنتشرة التي تساعد على التهوية ومقاومة العواصف، وتلعب دوراً بالغ الأهمية في حماية السواحل من التآكل والفيضانات، كما توفر موطناً للعديد من الكائنات البحرية.

وأضاف: ((إن غابات القرم تعتبر من أكثر النظم الإيكولوجية كثافةً من حيث تخزين الكربون، ما يجعلها حاجزاً طبيعياً ضد تغير المناخ، ذلك لأنها تتميز بجذورها المتشابكة والكثيفة وقدرتها المذهلة على الازدهار في الظروف القاسية)).

وأشار إلى أن هذه الأشجار تحتجز ما يقدر بنحو 2.5 مليون طن من الكربون سنوياً في دولة الإمارات وهو ما يعادل إخراج 500 ألف سيارة من الطرقات، وتتكون الكتلة الحيوية لهذه الغابات ما يصل إلى 50 % من الكربون المخزن بأمان في الأوراق واللحاء والجذور، كما تحتوي تربة القرم على كميات كربون تفوق أربعة أضعاف تلك الموجودة في الغابات العادية، ما يجعلها مصارف فعالة لاحتجاز الكربون.

وأوضح أن غابات القرم البحرية في دولة الإمارات تعمل على حماية المناطق الساحلية من ارتفاع منسوب سطح البحر والأحوال الجوية القاسية، إذ تتمكن جذورها المرنة من تشتيت ما يصل إلى 90 % من طاقة الأمواج، ما يجعلها حواجز طبيعية ضد الفيضانات وتآكل الشواطئ، وهي بذلك توفر حماية للبنية التحتية الساحلية التي تزيد قيمتها على 120 مليون دولار سنوياً.

وأشار إلى أن 20 % من غابات القرم البحرية في دولة الإمارات مهددة بسبب ارتفاع درجات الحرارة والجفاف والتلوث والتنمية الساحلية، الأمر الذي دفع دولة الإمارات للتعهد بمضاعفة مساحة غابات القرم البحرية بحلول عام 2030، مع مساعدة الطائرات بدون طيار في إعادة الغرس.