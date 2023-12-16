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«جيه بي مورجان» يتوقع تفوق أداء «إيثيريوم» 2024

12/16/2023 7:29:22 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

توقع مصرف جيه بي مورجان، تفوق أداء عملة ((إيثيريوم)) المشفرة على نظيرتها الرقمية ((بيتكوين)) والعملات الأخرى خلال 2024 بفضل الترقية المرتقبة لشبكتها، والتي من شأنها جعل نظام سلاسل الكتل الخاص بها أكثر قابلية للتوسع، وتحسين سرعة إجراء المعاملات.

وأعرب المصرف العالمي عن حذره تجاه سوق العملات المشفرة العام المقبل في ظل التفاؤل باقتراب الموافقة على إطلاق صناديق متداولة للبيتكوين، والمبالغة في شراء العملة، وأنماط التداول المعتمدة على التكهنات.

وأوضح محللو المصرف الأمريكي، أن قرار لجنة الأوراق المالية والبورصات بشأن الموافقة على إطلاق الصناديق المتداولة للبيتكوين لن ينجم عنه مكاسب كبيرة على الأرجح.

وتابع أن هناك احتمالاً كبيراً لظهور آثار نمط التداول على أساس الشراء في أوقات انتشار الشائعات، والبيع عند وقوع الحدث المرتقب بمجرد موافقة الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة على إطلاق الصناديق، والمتوقعة في مطلع العام القادم.

وأشار التقرير إلى أن ضعف الطلب على صناديق الاستثمار المتداولة للبتكوين الموجودة حالياً في أوروبا وكندا يعد دليلاً على أن إطلاق هذه الأداة الاستثمارية الجديدة في الولايات المتحدة قد يفشل في اكتساب زخم كبير، لذا فمن المرجح أن تسحب هذه الصناديق رؤوس الأموال من المنتجات الاستثمارية القائمة المدعومة بواسطة البتكوين بدلاً من جذبها رؤوس أموال جديدة.

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