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هيئة الخدمة والإدارة العامة.. هل تتفق مع مبادئ الحوكمة وأسسها؟

12/16/2023 2:23:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عبدالله الربيحات عمان- بصدور النظام رقم 80 لسنة 2023 "نظام هيئة الخدمة والإدارة العامة"، تنجلي مرحلة من مراحل تجميع عدة أدوار في دائرة واحدة هي "ديوان الخدمة المدنية" سابقا، والذي كانت تراوح أدواره ما بين رسم الإستراتيجيات والسياسات، إلى الرقابة والمتابعة ثم إلى التنفيذ، وهذا ما يتنافى مع مبادئ الحوكمة وأسسها.
وجاء في المادة 3/ب من النظام، تشكيل أربع إدارات في الهيئة لتحديد الأدوار الواجب لعبها في الدور الحكومي، والتي من الواضح أنها أدوار استراتيجية، ورسم سياسات، وتخطيط، وإقرار معايير وأسس، ونظم عمل وغيرها؛ ما يدل على وجود مظلة تشريع ورقابة على الأداء الحكومي.
وعزز هذا التوجه الإستراتيجي لدور الهيئة المادة 4 و 5/أ، حيث جاءت هذه المادة لتحديد هدف ومهام الهيئة بإعداد السياسات والإستراتيجيات للموارد البشرية، وتأهيل القيادات المستقبلية، وتطوير الهياكل التنظيمية للدوائر العامة، فضلا عن تحديث وتطوير منظومة الخدمات العامة، وتعزيز أطر وأسس وقواعد الحوكمة وتطبيقها، وتنسيق وتنظيم الخدمات الحكومية المشتركة وتعزيز تكاملها وتنسيقها.
وتأتي المادة 5/ب بالدور الرقابي للهيئة للتأكد من التزامها بتنفيذ تطبيق التشريعات والسياسات، وتطبيق المؤشرات، والمعايير، والمستهدفات للدوائر العامة.
فيما توضح المادة 7 بالتفصيل المهام والصلاحيات لمجلس الهيئة، والتي تتلخص في إقرار الإستراتيجيات والسياسات والأنظمة، وإقرار الخطط والبرامج، والمعايير والأدلة والمنهجيات والمؤشرات المستهدفة للعمل، ثم إقرار الموازنة والحسابات الختامية، وأخيرا التمثيل القانوني بالموافقة على العقود وإبرام الاتفاقيات مع الغير.
وإذ ننظر إلى هذا النظام كخطوة إيجابية في منظور تطوير الخدمة العامة، وكخطوة أساس في النهوض بالتنمية الإدارية والاقتصادية لأجهزة الحكومة، نتطلع إلى تكامل هذا التوجه مع رسم استراتيجية تنظيمية لرسم السياسات والتوجيهات الاقتصادية بإنشاء هيئة الاستراتيجية الاقتصادية بهذا المستوى الإداري الرفيع، لمواكبة البعدين الإداري والاقتصادي وتأكيد سيرهما معا للنهوض بالتنمية في الأردن.
ولعل ما تجدر ملاحظته بعد صدور نظام هيئة الخدمة العامة لتحل محل ديوان الخدمة المدنية، هو أن هذا الإحلال ما يزال غير كامل، فهناك عدة مهام تنفيذية كان الديوان يقوم بها لم يتم تشكيل أو إنشاء البديل لها، وكمثال كبير وواضح استقبال طلبات التوظيف، وفرزها وتصنيفها، وترتيب الأدوار، ووضع الامتحانات، وتنفيذها، والإشراف على النتائج، علاوة على استكمال المشاركة في المقابلات، وتعزيز تطبيق أسس الاختيار للوظائف، ومتابعة التعيينات.
وعلى الوجه الآخر، هناك قضايا الترفيعات والبعثات والتدريب، والعقوبات، والحوافز.. الخ.
وكانت صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على نظام هيئة الخدمة والإدارة العامة، بحسب الجريدة الرسمية.
وبحسب النظام الجديد، فإنه يلغى ديوان الخدمة المدنية، وتحل الهيئة محله قانونيا وواقعيا في كل ما له من حقوق وما عليه من التزامات، بما فيها العقود والاتفاقيات التي كان الديوان طرفا فيها، وذلك اعتبارا من بداية العام المقبل.
وسيكون للهيئة مجلس يتألف من رئيس متفرغ برتبة وراتب وزير يعين بقرار من مجلس الوزراء، على أن يقترن القرار بإرادة ملكية سامية، وأربعة مديرين تنفيذيين من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل الهيئة، بالإضافة إلى مدير عام معهد الإدارة العامة.
وتتولى الهيئة الجديدة؛ إعداد السياسات والاستراتيجيات والمعايير المتعقلة بالموارد البشرية والقيادات الحكومية والهياكل التنظيمية والثقافة المؤسسية والخدمات والحوكمة ومبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، وإدارة الأداء المؤسسي، والخدمات المشتركة بين الدوائر.
كما تقوم الهيئة الجديدة بالرقابة على مدى التزام الدوائر الحكومية بتنفيذ وتطبيق التشريعات والسياسات والمعايير والمؤشرات والمستهدفات المرتبطة بتطوير الخدمات والإدارة العامة، ومتابعة إجراءات تصويب الانحرافات والمخالفات.
وترفع الهيئة الجديدة تقارير دورية لرئيس الوزراء حول مدى التزام الدوائر بتطبيق التشريعات والسياسات والاستراتيجيات والمعايير والمؤشرات والمستهدفات والأدلة المتعلقة بتطوير الخدمة والإدارة العامة، وبالمخالفات المرتكبة.
وستقوم الهيئة بإجراء الدراسات والبحوث المتخصصة في مجالات تطوير وتحديث الإدارة العامة، وتقديم الدعم الفني والاستشاري للدوائر؛ لتمكينها من تطبيق التشريعات والسياسات والاستراتيجيات والتعليمات.
وتشكل بقرار من رئيس الوزراء، لجنة وزارية برئاسة الوزير الذي يسميه رئيس الوزراء، على أن تضم في عضويتها اثنين من موظفي الفئة العليا، لتتولى دراسة أوضاع موظفي ديوان الخدمة المدنية واتخاذ القرارات المناسبة بخصوصهم.
وتعرف الحوكمة على أنها النظام الذي يُدير الأنشطة والقرارات الخاصة بالمؤسسات والحكومات، وذلك عن طريق وضع مجموعة من القواعد والمعايير التي توضح شكل العلاقات بين جميع العاملين والمستفيدين والمجتمع بشكل عام.
وتتطلب من المؤسسات والحكومات أن تتبع القوانين واللوائح والمعايير القانونية المعمول بها، وأن يكون لديها نظام لتنفيذ هذه القوانين واللوائح ومنع الاستفادة الشخصية واستغلال السلطة.
ومن مبادئ الحوكمة في القطاع الحكومي أنها تهدف إلى تعزيز أداء المؤسسات الحكومية، وعملية اتخاذ القرارات وتنفيذها، والتي تشمل توفير آليات لرصد أداء الحكومة وتقييمه وتقديم تفسيرات ومساءلة في حالة وجود أي انتهاكات أو فساد.
إضافة إلى الكشف عن المعلومات المتعلقة بالسياسات والبرامج والميزانيات والعقود وكل ما يتعلق بالقرارات الحكومية، حتى يستطيع جميع المواطنين الوصول إلى هذه المعلومات وفهمها، فضلا عن تشجيع المواطنين والمجتمع المدني في صنع القرارات الحكومية وصياغة السياسات والبرامج التي تؤثر على حياتهم، وتوفير استراتيجيات وآليات لقياس وتقييم أداء الحكومة وتحسينها باستمرار.

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