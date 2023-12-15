الولايات المتحدة تعيد لليونان 30 قطعة أثرية قيمة

MENAFN - Alghad Newspaper) قالت السلطات اليونانية أمس الجمعة إن الولايات المتحدة أعادت إلى أثينا 30 قطعة أثرية تضم تماثيل رخامية وخوذات مدرعة ودروعا خرجت بشكل غير مشروع من البلاد قيمتها 3.7 ملايين دولار.



وعمر القطع التي تم تسليمها للمسؤولين اليونانيين في نيويورك يتجاوز الـ 4700 عام وحتى العصور الوسطى.



وقال ألفين براغ المدعي العام لمنطقة مانهاتن، إن هذه الأعمال "الرائعة" تقدر قيمتها بـ 3.7 ملايين دولار.



وأضاف في بيان أن 19 قطعة أثرية سلمها طوعا مايكل وارد مالك معرض فني في نيويورك.



كما جاء في البيان أنه تمت مصادرة 3 قطع أخرى من تاجر الأعمال الفنية البريطاني روبن سيمز، ومصادرة قطعة من مخزن تابع لجامع أعمال فنية في نيويورك، لم يكشف عن اسمه. وكالات

