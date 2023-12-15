Saturday, 16 December 2023 12:20 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مقتل مصور قناة الجزيرة سامر أبو دقة في قصف إسرائيلي على غزة

12/15/2023 2:26:19 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت قناة "الجزيرة" القطرية الفضائية مقتل مصورها في غزة سامر أبو دقة، في قصف إسرائيلي على قطاع غزة اليوم الجمعة.
وقالت "الجزيرة" إن ابو دقة توفي خلال تغطيته القصف الإسرائيلي على مدرسة "فرحانة" في خان يونس جنوبي غزة.


واضافت ان سامر ابو دقة وزميله مراسل "الجزيرة" وائل الدحدوح أصيبا خلال قصف اسرائيلي، وقد تمكن ابو دقة من التحرك وهو ينزف، ثم استهدفه القصف الإسرائيلي مرة ثانية بصورة
مباشرة
حيث
قضى.

MENAFN15122023000130011022ID1107605001

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث