مقتل مصور قناة الجزيرة سامر أبو دقة في قصف إسرائيلي على غزة

(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلنت قناة "الجزيرة" القطرية الفضائية مقتل مصورها في غزة سامر أبو دقة، في قصف إسرائيلي على قطاع غزة اليوم الجمعة.
وقالت "الجزيرة" إن ابو دقة توفي خلال تغطيته القصف الإسرائيلي على مدرسة "فرحانة" في خان يونس جنوبي غزة.
واضافت ان سامر ابو دقة وزميله مراسل "الجزيرة" وائل الدحدوح أصيبا خلال قصف اسرائيلي، وقد تمكن ابو دقة من التحرك وهو ينزف، ثم استهدفه القصف الإسرائيلي مرة ثانية بصورة
مباشرة
حيث
قضى.
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