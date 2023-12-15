مى فاروق تحيى حفل أم كلثوم الليلة فى دار الأوبرا المصرية

MENAFN - Youm7) تحييالفنانة مي فاروقحفل ليلة أم كلثوم في دار الأوبرا المصرية اليوم الجمعة على المسرح الكبير الساعة 8 مساء، ويقود الحفل المايسترو سليم سحاب، وتقدم خلاله مجموعة متنوعة ومميزة من أغاني أم كلثوم.





مي فاروق





وكانت مي فاروق كشفت من خلال حسابها على "إنستجرام"، عن الإقبال الكبير للحفل، ونفاذ كافة التذاكر، فضلا عن مشاركتها فيديو من التحضير والتجهيز للحفل، أثناء عمل "بروفة" على الأغاني مع الفرقة الموسيقة.يذكر أن مى فاروق طرحت مؤخرا أغنية جديدة بعنوان "ليه" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" وكافة المنصات الموسيقية الإلكترونية، وتعاونت فيها مع أحمد أمين في الكلمات وألحان محمد رحيم وتوزيع أحمد عبد السلام، وتريات أشرف سيد رجب.

وأعربت عن سعادتها البالغة بالردود الإيجابية التي نالتها بعد طرح الأغنية، قائلة لـ "اليوم السابع": "سعادتى لا توصف من نجاح الأغنية وإشادة الجمهور بها، ولذلك أشكر كل جمهورى في كل مكان على هذه الطاقة الإيجابية التي دعمونى بها والتي حملتنى مسئولية كبيرة تجعلنى أحافظ على ثقتهم فيا، وأتمنى أن يمنحنى الله القدرة على اختيار أغانى تنال إعجابهم وتسعدهم كما هم أسعدونى بحبهم لى".