مى فاروق تحيى حفل أم كلثوم الليلة فى دار الأوبرا المصرية

(MENAFN
- Youm7) تحيي
الفنانة مي فاروق
حفل ليلة أم كلثوم في دار الأوبرا المصرية اليوم الجمعة على المسرح الكبير الساعة 8 مساء، ويقود الحفل المايسترو سليم سحاب، وتقدم خلاله مجموعة متنوعة ومميزة من أغاني أم كلثوم.
مي فاروق
وكانت مي فاروق كشفت من خلال حسابها على "إنستجرام"، عن الإقبال الكبير للحفل، ونفاذ كافة التذاكر، فضلا عن مشاركتها فيديو من التحضير والتجهيز للحفل، أثناء عمل "بروفة" على الأغاني مع الفرقة الموسيقة.
يذكر أن مى فاروق طرحت مؤخرا أغنية جديدة بعنوان "ليه" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" وكافة المنصات الموسيقية الإلكترونية، وتعاونت فيها مع أحمد أمين في الكلمات وألحان محمد رحيم وتوزيع أحمد عبد السلام، وتريات أشرف سيد رجب.
وأعربت عن سعادتها البالغة بالردود الإيجابية التي نالتها بعد طرح الأغنية، قائلة لـ "اليوم السابع": "سعادتى لا توصف من نجاح الأغنية وإشادة الجمهور بها، ولذلك أشكر كل جمهورى في كل مكان على هذه الطاقة الإيجابية التي دعمونى بها والتي حملتنى مسئولية كبيرة تجعلنى أحافظ على ثقتهم فيا، وأتمنى أن يمنحنى الله القدرة على اختيار أغانى تنال إعجابهم وتسعدهم كما هم أسعدونى بحبهم لى".
MENAFN15122023000132011024ID1107602115
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.