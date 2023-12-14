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مصر تواجه اسكتلندا فى ربع نهائى بطولة العالم للاسكواش بنيوزيلندا

12/14/2023 11:37:48 PM
(MENAFN- Youm7) يلتقي المنتخب الوطني الأول لرجال الاسكواش، مع نظيره منتخب اسكتلندا، في السابعة صباح اليوم الجمعة، وذلك ضمن منافسات الدور ربع النهائي ببطولة العالم لمنتخبات الرجال، التي تستضيفها نيوزيلندا خلال الفترة بين 11 إلى 17 ديسمبر الجاري.



وحسم المنتخب الوطني تأهله إلى الدور ربع النهائي عقب الفوز في دور الـ 16، على نظيره جنوب أفريقيا بنتيجة 3-0.



ويضم المنتخب الوطني على فرج المصنف الأول عالميا ولاعب وادي دجلة، ومصطفى عسل المصنف الرابع ولاعب الأهلي، ومازن هشام المصنف السابع ولاعب وادي دجلة، ويوسف سليمان المصنف 12 ولاعب الأهلي.



ويرافق البعثة آمنة الطرابلسى لاعبة منتخب مصر للسيدات سابقاً وعضوة الاتحاد المصرى للإسكواش والمدير الفنى هشام العطار.



وتمتلك مصر، حامل اللقب فى آخر نسختين، 5 ألقاب ببطولة العالم، بالتساوي مع المنتخب الانجليزي، حيث جاءت ألقاب الفراعنة الخمسة أعوام، 1999، 2009، 2011، 2017، وأخيرا 2019.



ويعد المنتخب الأسترالي الأكثر تتويجاً ببطولة العالم برصيد 8 ألقاب، ويأتي في المرتبة الثانية منتخب باكستان برصيد 6 بطولات، وفي المرتبة الثالثة المنتخب الإنجليزي برصيد 5 ألقاب، والمنتخب المصري برصيد 5 ألقاب أيضا، وأخيراً لقبين لبريطانيا العظمى.












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