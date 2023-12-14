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رثاء لزميلنا الخلوق ضرار عبدالله الدخيل رئيس مجموعة المخاطر في بنك وربة ـ رحمه الله

12/14/2023 11:17:11 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) الموت طريق كلنا سالكوه حقا، ويدركنا وإن كان قاسيا علينا، فالله سبحانه وتعالى يقول: (كل نفس ذائقة الموت).. ودعناك يا عزيزا علينا، وواريناك التراب بالدمع والحزن، وكنت كما كانت وستبقى محبتك في قلوبنا، لن أقول ما قاله الغير في رثاء من أحبوهم فقط، بل أقول ذهب رمز من رموزنا.
عشت طيب الذكر، وودعناك بمزيد من العزة والكرامة والفخر، عشت طيب القلب، لينا معطاء، حكيما صلبا عصيا.
لقد كان فقيدنا - رحمه الله - يملك قلبا متسعا للجميع، وأخا حنونا للجميع، ووجها بشوشا للجميع. نم قرير العين أيها الصديق والزميل، فلقد تركت فينا سيرتك الحسنة، كنت رجلا لك من الهيبة والوقار والمكانة في كل راحلة تحطها أقدامك.
لم نستطع أن نوفي فيك معاني العطاء والإخاء والمحبة والشرف ونبل الأخلاق مهما حاولنا التعبير.. زميلنا الراحل‏ - رحمك الله رحمة واسعة أيها الأخ والرفيق والصديق، إننا نستمد من كرم أخلاقك الكثير، وكما يقولون «لا تموت ذكرى رجل خلف وراءه نبل الأخلاق وحسن العشرة».
وداعا أيها الأخ الصديق الرفيق الباقي في قلوبنا وفي ذاكرتنا، ورحمك الله وغفر لك وأسكنك فسيح جناته، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه.
ضرار.. كلنا أحببناك بقدر ما أحببتنا.. ونشرت بيننا من عبير وجودك.. بقدر الابتسامة التي أهديتها لنا.. بقدر الأخلاق الجميلة اللي عاملتنا بها.. بقدر ما علمتنا قيمة الحياة.. وقيمة الإنسان.. وقيمة الإيمان.. وقيمة الرحيل.
لكننا في الوداع تعجز ألسنتنا، ولن نقول أبدا إلا ما يرضي الله.. وكما أمرنا ربنا سبحانه (إنا لله وإنا إليه راجعون).
أسأل الله أن يرحم بوعبدالله برحمته الواسعة، ويغفر له مغفرة من عنده.. وينزل الصبر والسكينة والسلوان على قلب أهله وذويه وأحبابه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
أخوك: شاهين حمد الغانم

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