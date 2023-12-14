18 مليون سوداني بحاجة إلى مساعدات غذائية عاجلة

حذرت الأمم المتحدة من مواجهة الأسر داخل مناطق النزاع في السودان، ظروفاً أشبه بالمجاعة بحلول الصيف المقبل، بينما يعيش البعض في العاصمة الخرطوم المنكوبة بالحرب على وجبة واحدة هزيلة يومياً.

وقالت الأمم المتحدة إن 30 مليون سوداني، أي ما يقرب من ثلثي السكان، يحتاجون للمساعدة، وهو مثلي العدد قبل اندلاع الاقتتال بين الجيش وقوات الدعم السريع منتصف أبريل الماضي. ووفقاً للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي التابع للأمم المتحدة، يحتاج نحو 18 مليون سوداني بشكل عاجل إلى مساعدات إنسانية غذائية، وهو أعلى رقم مسجل لموسم الحصاد الأكثر وفرة في البلاد.

وقال مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي في السودان، إيدي روي: ((المزيد والمزيد من الناس يكابدون من أجل تناول وجبة أساسية يومياً، وإذا لم يتغير الحال فهناك خطر حقيقي للغاية أنهم لن يمكنهم حتى تناولها)).

ويتمركز أولئك في العاصمة الخرطوم، حيث يواجه أكثر من نصفهم انعداماً حاداً للأمن الغذائي، وفي المدن والبلدات المكتظة التي شهدت قتالاً في إقليمي دارفور، وكردفان.

وتعلن الحكومات حالة المجاعة عندما يكون 20 % من الأُسر في منطقة جغرافية معينة في مرحلة كارثية. بينما دمّر الصراع، الخرطوم وأثار عمليات قتل بدوافع عرقية في دارفور، كما تم اتهام طرفي الصراع بالاستيلاء على الإمدادات وعرقلة وصول عمال الإغاثة. وفي حي الشجرة، جنوبي الخرطوم، قال أحد المتطوعين لـ((رويترز))، إن قوات الدعم السريع أخذت معظم الإمدادات الموجهة إلى 2000 شخص لم يفروا من المنطقة.

وقال جهاد صلاح الدين، الذي يعمل في غرفة الاستجابة للطوارئ، وهي شبكة من المجموعات التطوعية التي قدمت معظم المساعدات على الأرض في الخرطوم ((الحصار بيصعب عليك تعمل أي حاجة، حتى لو معاك قروش ما في حتة تصرفها)). وقال صلاح الدين ((بعد داك على الله بنخليها)).

وعدّل التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي تقديرات أعداد من يعانون من الجوع بالزيادة مع اتساع نطاق القتال الذي أدى إلى تدمير الأسواق المحلية وأثّر على الزراعة.

وقالت منظمة الأغذية والزراعة ((الفاو))، نوفمبر الماضي، إن المساحة التي زرعت خلال موسم العام الجاري كانت أقل 15 % عن المتوسط ​​خلال السنوات الخمس الماضية. ويكابد برنامج الأغذية العالمي، ووكالات إغاثة أخرى من أجل الوصول بأمان إلى الأشخاص في مناطق النزاع الأكثر تضرراً، واضطروا لتركيز المساعدات في مناطق أكثر سلماً.

ووصل البرنامج إلى الخرطوم، حيث لا تزال ملايين قليلة تعيش، مرة واحدة فقط خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وقام البرنامج بتوزيع الغذاء على 100 ألف شخص في محلية كرري خلال فترة انحسار القتال.

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