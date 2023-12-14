احذف الـ (لا) لتقرأ المشهد

MENAFN - Khaberni) بعد اكثر من شهرين من بداية طوفان الأقصى يستلزم علينا إعادة القراءة مرة أخرى للمسلمات الوهمية.

علينا ان نحذف





احذف حرف ( لا)

من عبارة -الجيش الذي لا يقهر- فقد نقله الابطال من الغطرسة الى الاهانة.

احذف (لا) من عبارة -لانستطيع- فقد استطاع اسود المقاومة .

احذف حرف ( لا ) - من عبارة لانملك الارادة فقد ملك الشعب الغزي الارادة وفعلوا

.

احذف حرف ( لا ) - من عبارة لا نستمر طويلا - فالايام لازالت شاهدة على بطولات المقاومة وصمود الشعب.

ونقرأ في سياق الاحداث أن الصهاينة دخلوا لتحقيق أهداف سياسية وبوسائل عسكرية تتناقض مع ابجديات العمل العسكري المبتدئ فأصبحوا هم الأهداف.

لم يعرفوا بان سحق المقاومة ( الفكرة) لايمكن أن يحسم عسكريا، وتحرير الرهائن بدخول الدبابات في الأزقة والحواري جعل منها أهدافا سائغة للمقاومة، والتعتيم الاعلامي على الخسائر أصبح حديث الاعلام في كل القنوات.

انتقلت المقاومة من 2008 من مرحلة الدفاع الى الهجوم في 7 اكتوبر 2023 ومن مرحلة توازن الرعب الى مرحلة الضرب بالرعب في العمق الصهيوني، ولاول مرة في تاريخ الصراع يصدق مسمى ( جيش الدفاع الاسرائيلي ) لانة أصبح فعلا في حالة دفاع.

ونقرأ أيضا الفرق في التدريب لجنود المقامة؛ أشباح تخرج من اللامكان لتستهدف صيدها بدقة عالية ومن مسافة الصفر العربي ( وهو صفر المسافة مضافة الية عقيدة الاستشهاد او النصر) ثم تغيب حيث تلغي التكنيلوجيا الامريكية في التتبع.

أما عن الشعب الفلسطيني فالكلمات لا تصفهم حق وصفهم، هم الصابرون المرابطون المنتصرون، هم شعب الشرف الذي قدم الكرامة على العلف.





بقي أن نقول هذه الحرب الكاشفة إما أن تكون من مع الشرف أو أن تكون مع أصحاب العلف.