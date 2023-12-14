وزارة الدفاع الروسية تتسلم دفعة من المدرعات وناقلات الجنود الجديدة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلنت مؤسسة "روستيخ" أنها سلمت وزارة الدفاع الروسية دفعة من المدرعات وناقلات الجنود التي طورتها لصالح الجيش.
وقالت الخدمة الصحفية لمصنع "كورغانماش" التابع للمؤسسة:"سلّم مصنعنا وزارة الدفاع الروسية دفعة من مركبات المشاة القتالية BMP-3 وناقلات الجنود المدرعة البرمائية BTR-MDM، وهي الدفعة الأخيرة من هذه الآليات التي يتم تسليمها للوزارة هذا العام في إطار العقود الحكومية".
وأضافت:"لم نزود وزارة الدفاع بهذه الآليات فقط، بل أكمل مصنعنا التزاماته بتسليم مدرعات BMP-2M المجهزة بمنظومات بيريجوك القتالية.. مدرعات BMP-3 التي تم تسليمها مجهزة بشبكات ودروع خاصة لحمايتها من الصواريخ والذخائر الموجهة".
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