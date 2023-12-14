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وزارة الدفاع الروسية تتسلم دفعة من المدرعات وناقلات الجنود الجديدة

12/14/2023 8:13:37 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلنت مؤسسة "روستيخ" أنها سلمت وزارة الدفاع الروسية دفعة من المدرعات وناقلات الجنود التي طورتها لصالح الجيش.
وقالت الخدمة الصحفية لمصنع "كورغانماش" التابع للمؤسسة:"سلّم مصنعنا وزارة الدفاع الروسية دفعة من مركبات المشاة القتالية BMP-3 وناقلات الجنود المدرعة البرمائية BTR-MDM، وهي الدفعة الأخيرة من هذه الآليات التي يتم تسليمها للوزارة هذا العام في إطار العقود الحكومية".
وأضافت:"لم نزود وزارة الدفاع بهذه الآليات فقط، بل أكمل مصنعنا التزاماته بتسليم مدرعات BMP-2M المجهزة بمنظومات بيريجوك القتالية.. مدرعات BMP-3 التي تم تسليمها مجهزة بشبكات ودروع خاصة لحمايتها من الصواريخ والذخائر الموجهة".




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