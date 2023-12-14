البرازيل تخفض سعر الفائدة نصف نقطة مئوية وتتوقع المزيد جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) خفض البنك المركزي البرازيلي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار نصف نقطة مئوية، وتوقع المزيد من التخفيضات بالقدر نفسه حتى عام 2024 مع تراجع التضخم نحو الهدف، وتحسن التوقعات الاقتصادية العالمية.

قام صناع السياسة بقيادة روبرتو كامبوس نيتو بتخفيض معدل“سيليك” إلى 11.75% في وقت متأخر من أمس الأربعاء، كما توقع جميع المحللين في استطلاع“بلومبرغ”. وقام أعضاء مجلس الإدارة بتخفيض تكاليف الاقتراض بمقدار نقطتين مئويتين منذ أغسطس وحتى الآن.

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في بيان مصاحب للقرار، كتب صناع السياسة أن التضخم الرئيسي مستمر في التباطؤ. وفي الوقت نفسه، فإن العديد من مؤشرات الأسعار الأساسية التي تستبعد المواد المتقلبة مثل الغذاء والطاقة أصبحت أقرب إلى الهدف المحدد.

كتب أعضاء مجلس إدارة البنك، مكررين التوجيهات المقدمة في قرارهم السابق:“إذا تطور السيناريو كما هو متوقع، فإن أعضاء اللجنة يتوقعون بالإجماع المزيد من التخفيضات بنفس الحجم في الاجتماعات المقبلة”.

تباطؤ الاقتصاد

يمضي محافظو البنوك المركزية في البرازيل قدما في خطط لتخفيف السياسة النقدية“بالهدوء” و”الاعتدال”، حيث من المتوقع أن ينهي التضخم السنوي العام ضمن النطاق المستهدف للمرة الأولى منذ عام 2020. وفي الوقت نفسه، يتباطأ النشاط الاقتصادي، فقد أدى انخفاض عائدات سندات الخزانة الأميركية إلى خفض الضغوط على الريال، وبالتالي تخفيف التهديدات المحتملة لتكاليف المعيشة.

ضرورة توخي الحذر

جاء إعلان البرازيل بعد ساعات من إبقاء بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة ثابتة للاجتماع الثالث، وإعطاء أوضح إشارة حتى الآن إلى أن حملته القوية لرفع أسعار الفائدة قد انتهت من خلال التنبؤ بسلسلة من التخفيضات في العام المقبل.

وفي بيانهم، كتب محافظو البنوك المركزية البرازيلية أن الاقتصاد العالمي أقل سلبية مما كان عليه في اجتماعهم السابق. وأشاروا إلى انخفاض أسعار الفائدة طويلة الأجل في الولايات المتحدة والعلامات الأولية على انخفاض التضخم الأساسي في بعض البلدان.

وكتب صناع السياسات في الوقت نفسه أن“اللجنة ترى أن البيئة لا تزال تتطلب الحذر من اقتصادات الأسواق الناشئة”.

قالت ناتالي فيكتال، كبيرة الاقتصاديين في“سول أميركا إنفيستيمينتوس” (SulAmerica Investimentos):“كان هذا بيانا متشددا للأسواق المالية، خاصة بعد رد الفعل الذي رأيناه من مجلس الاحتياطي الفيدرالي، والذي كان متشائما بشكل خاص”. وأضافت:“إنه بيان يحافظ على مستوى عالٍ لتسريع وتيرة التيسير”.

صمود في مواجهة الفائدة

على الصعيد المحلي، ظل أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية قادرا على الصمود إلى حد كبير في مواجهة أسعار الفائدة المرتفعة. نما الناتج المحلي الإجمالي بشكل غير متوقع في الربع الثالث بفضل استهلاك الأسر القوي وانخفاض البطالة وارتفاع الإنفاق الحكومي.

ومع ذلك، تشير مؤشرات النشاط الأخيرة إلى تباطؤ في الأشهر الأخيرة من العام. أفادت وكالة الإحصاء الوطنية في وقت سابق الأربعاء أن قطاع الخدمات انكمش بنسبة 0.6% في أكتوبر، مسجلا الانخفاض الشهري الثالث على التوالي.

وكتب محافظو البنوك المركزية في بيانهم:“فيما يتعلق بالسيناريو المحلي، تظل مجموعة المؤشرات الخاصة بالنشاط الاقتصادي متسقة مع سيناريو التباطؤ الذي توقعته لجنة السياسة النقدية”.

يواجه صناع السياسات أيضا حالة من عدم اليقين بشأن الخطط المالية للحكومة. ومع اقتراب عطلة الكونغرس، يسابق وزير المالية فرناندو حداد الزمن مع المشرعين للموافقة على مشاريع القوانين التي من شأنها زيادة الإيرادات العامة، وهو شرط لكي تفي الحكومة بتعهدها بالقضاء على العجز المالي الأساسي في العام المقبل، والذي يستثني مدفوعات الفائدة.

انخفض معدل التضخم السنوي في البرازيل إلى 4.68% في نوفمبر. وبالمقارنة، فإن صناع السياسات بدءاً من العام المقبل سوف يستهدفون نمو الأسعار بنسبة 3%، مع هامش زيادة أو نقصان قدره 1.5 نقطة مئوية.

في بيانهم، كرر أعضاء مجلس الإدارة التأكيد على أن الأهداف المالية تشكل عنصراً أساسياً في تثبيت توقعات أسعار المستهلك، وأن عملية تقليص التضخم في البرازيل كانت بطيئة. ومع ذلك، يراهن بعض المحللين على دورة تيسير أطول.

وقال كايو ميغالي، كبير الاقتصاديين في“إكس بي إنفيستيمينتوس” (XP Investimentos):“يُظهر البيان أن لجنة السياسة النقدية مقتنعة بأن لديها مساحة كبيرة لمواصلة خفض أسعار الفائدة”. وأضاف:“لكنهم ليسوا في عجلة من أمرهم وليس لديهم حاجة لخفض المعدلات بسرعة أكبر الآن. إنهم يفضلون التصرف بمزيد من اليقين”.



