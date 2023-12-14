«دناتا» أفضل مزود لخدمات الدعم الأرضي 2023

نالت «دناتا» جائزة أفضل مزود لخدمات الدعم الأرضي خلال حفل توزيع جوائز أفياتور الشرق الأوسط 2023، وذلك للمرة الثالثة عشرة وللعام الرابع على التوالي. كما حصلت «دناتا» على جوائز تقديرية لمبادراتها في مجال الاستدامة وبرامجها التدريبية في دبي.

وتسلم الجائزة جعفر داود، نائب رئيس أول دناتا لعمليات المطار لمنطقة الإمارات والشرق الأوسط وأفريقيا، الذي حصل أيضاً على جائزة أفضل مدير تنفيذي للطيران هذا العام. وقال: «يشرفنا الحصول على جائزة أفياتور الشرق الأوسط المرموقة للمرة الثالثة عشرة. لقد جاء هذا الفوز بفضل تركيزنا الثابت على السلامة والالتزام بالاستدامة وروح الابتكار. أتوجه بالشكر والتقدير لفريقنا المتميز، الذي كان شغفه وعمله الجاد وراء هذا الإنجاز».

وواصلت «دناتا» خلال العام الماضي تعزيز عملياتها من خلال استثمارات استراتيجية على مستوى العالم. فقد أسست عملياتها في زنجبار (تنزانيا)، ووسعت تواجدها في كندا من خلال شراكتها مع مجموعة «جي تي إيه GTA»، مضيفة كالغاري وفانكوفر إلى شبكتها للشحن. وزادت، بالإضافة إلى ذلك، استثماراتها في شركة «إير ديسباتش Air Dispatch» لتصبح المساهم الوحيد في الشركة الرائدة عالمياً بتزويد خدمات التحكم المركزي في الأحمال.

كما استمرت «دناتا» في تطوير مشاريع البنية التحتية الكبرى. فقد باشرت أعمال بناء منشأة شحن جديدة في أربيل لتوسيع عملياتها في العراق. وواصلت أعمال البناء في مدينة دناتا للشحن أمستردام (هولندا)، إحدى أكبر المرافق من نوعها وأكثرها تطوراً في العالم.

واستثمرت «دناتا» أيضاً في أحدث التقنيات والتحول الرقمي لتحسين كفاءة عملياتها. وشملت المعالم الرئيسية استمرار نشر نظامها المتقدم لإدارة الشحن «ون كارغو OneCargo» عبر عملياتها العالمية، واستخدام الدرونز بنجاح في عملياتها للشحن في دبي.

وتواصلت جهود «دناتا» لتحسين الموارد عبر شبكتها العالمية، وذلك في إطار تعهدها بخفض انبعاثاتها الكربونية بنسبة 50% بحلول عام 2030. وسبق أن التزمت الشركة بمبلغ 100 مليون دولار أميركي لتطبيق التكنولوجيا والمبادرات الخضراء عبر أعمالها لتحقيق هدفها الاستراتيجي. وشملت أحدث المبادرات الرئيسية استمرار الاستثمار الكبير في البنية التحتية وحلول الدعم الأرضي الخضراء وتحسين العمليات.

وحصلت «دناتا» مؤخراً على شهادة الإدارة البيئية IEnvA من الاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا)، وذلك تقديراً لالتزامها الراسخ بالاستدامة عبر محفظتها المتنوعة في دولة الإمارات.

وتلعب «دناتا»، منذ تأسيسها في عام 1959، دوراً مهماً في صناعة الطيران في دولة الإمارات. ويعمل لدى مجموعة دناتا حالياً أكثر من 23 ألف موظف في الدولة، حيث تقدم خدمات ذات مستوى عالمي لأكثر من 190 شركة طيران لنقل الركاب والبضائع.

ورسخت «دناتا» مكانة رفيعة عالمياً كشركة رائدة في تقديم خدمات الطيران والسفر، وتقدم خدمات عالية الجودة في المناولة الأرضية والبضائع والسفر والتموين والتجزئة في أكثر من 38 دولة عبر القارات الست. وخلال السنة المالية 2022/ 2023، تعاملت فرق «دناتا» مع أكثر من 710 آلاف رحلة طيران، و2.7 مليون طن من البضائع، وحمّلت 111.4 مليون وجبة، وسجلت صفقات إجمالية لخدمات السفر TTV بقيمة 1.9 مليار دولار.

وتنظم جوائز أفياتور الشرق الأوسط مجموعة ITP الإعلامية، ناشر مجلة «أفياتور ميدل إيست»، المعروفة سابقاً باسم «أفييشن بيزنس ميدل إيست Aviation Business Middle East»، وذلك لتكريم القيادة والتميز في الأعمال والابتكار عبر صناعة الطيران الإقليمية.





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