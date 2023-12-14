أحمد العوضي عن فيلم الإسكندراني: تجربة مختلفة وثرية بالنسبة لى

MENAFN - Youm7) ينتظرالنجم أحمد العوض عرض أحدث أعماله الفنية، فيلم الاسكندراني الذي انتهى مؤخرا من تصويره، في يناير المقبل، في موسم رأس السنة، وهو مأخوذ عن رواية للكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، ومعالجة وإخراج خالد يوسف.

وخلال تصريحاته لـ "اليوم السابع"، تحدث "العوضي" عن فيلم الإسكندراني ، وقال إنه يعد تجربة مختلفة بالنسبة له، فهو عمل من تأليف مؤلف كبير مثل أسامة أنور عكاشة، ومخرج كبير مثل خالد يوسف، متابعا: "حينما اطلعت على السيناريو وجدته يشبه الأمور والمواضيع التى أحب عملها، لذا كتبت على الفيس بوك إنه يليق بكل من يحب عوضي".

أحمد العوضي

وعن الدور الذي يقوم به، أشار العوضى أنه يجسد شخصية "بكر الإسكندراني"، وهي شخصية مكتوبة من لحم ودم، كباقي شخصيات العمل، وأن جهد المخرج خالد يوسف يظهر جليا في السيناريو، لافتا إلى أن الفيلم موضوعاته ثقيلة، بمعنى أن صراعاته حلوة والدراما التى تدور فيها أحداثه مشوقة، كما تمتاز أعمال أسامة أنور عكاشة بالحقيقية.

وعن سيناريو العمل، أوضح: "جهد أستاذ خالد ظاهر جدا في السيناريو، فالأحداث صالحة لأى زمان، لكن طريقة الحكى قد تكون من زمن آخر، وبالتالي فإن خالد يوسف وضع لمسته عليها لتكون عصرية ومناسبة للفترة الحالية، ولكن النص نفسه مثل أي نص جيد ينفع لأى زمان، والدليل أننا حينما نعمل على روايات قديمة لا نقول إن زمانها مضى، ولكن أحداثها صالحة لكل فترة".

فيلم الاسكندراني

فيلم الإسكندراني تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف وبطولة زينة، أحمد العوضى، حسين فهمى، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثى وعدد آخر من الفنانين، تصوير سامح سليم ديكور أحمد عباس ملابس مونيا فتح الباب مونتاج عمرو عاكف.



