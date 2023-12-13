محمية المرموم الصحراوية وجهة عشاق الطبيعة والمغامرة

تُعرف دبي باحتضانها العديد من عوامل الجذب التي ترضي أذواق محبي الطبيعة والتراث والمغامرة والترفيه، ومن بين الوجهات التي تلبي مختلف تلك الأذواق تأتي في الصدارة محمية المرموم الصحراوية، أكبر محمية طبيعية غير مسيّجة في دولة الإمارات، والتي اختارتها صحيفة ((ذا هندو)) على رأس وجهات دبي الترفيهية الفريدة تلك، نظراً لما توفره من فرص للتعرف على تراث المدينة وتاريخها، ومن إمكانية لخوض المغامرات على كثبانها ومراقبة الحياة البرية، عدا التنزه تحت سماء صافية مكللة بالنجوم.

وأفادت الصحيفة أن المحمية، التي تمتد على مساحة 10 % من أراضي دبي، توفر لزوارها إمكانية اكتشاف مناظر الطبيعة الرملية للمنطقة والانطلاق في مغامرات لركوب الدراجات والتمتع بنزهات في البرية، هذا عدا الانغماس في التاريخ الإماراتي داخل أحد مخيماتها التراثية والاستمتاع بتجربة الحياة التقليدية والاقتراب من الجمال والصقارة، ومشاهدة النجوم تحت سماء الليل، أو التعرف على النباتات والحيوانات الغنية بما في ذلك الثدييات مثل الغزلان والمها والزواحف والطيور المهاجرة التي تتخذ من المكان موطناً لها، لافتة إلى أن المحمية تعد منطقة جذب سياحي فريدة وشعبية، حيث تجذب زوار على مدار السنة لتجربة 40 هكتاراً من الشجيرات والمناظر الطبيعية الخصبة.

تراث وتاريخ

ورأت الصحيفة أن قرية مرموم التراثية، التي تم بناؤها باستخدام مواد مستدامة كشعر الماعز، توفر للزائر إمكانية الغوص في التراث الثقافي النابض بالحياة في المنطقة، حيث تكثر في المكان مواقع الطهي والخيام، ويمكن الاستمتاع بالقهوة العربية ورسم الحناء أو زيارة منطقة الماشية، أو الاسترخاء ومشاهدة عروض الطهي الحية للسكان المحليين، وتذوق وجباتهم التقليدية مع الاستماع للقصص الرائعة التي تتناقلها الأجيال، أو حضور مهرجان التراث خلال موسم الربيع واكتشاف الثقافة المحلية ومشاهدة سباق الهجن كتجربة ثقافية فريدة والاستمتاع بالحرف اليدوية التقليدية.

وتوفر المحمية أيضاً إمكانية خوض مغامرات ركوب الدراجات في مساحة صحراوية عن طريق القيادة على طول مسار سيح السلم، أو أبعد من ذلك، ومشاهدة شروق الشمس أو غروبها وسط الكثبان الرملية في مشهد بديع.

كما توفر المحمية لزوارها إمكانية التمتع بمشاهدة الحياة البرية عند بحيرات القدرة، حيث تبهر المنطقة الزوار كل عام بأنواع متنوعة من الطيور والحيوانات ورمال الصحراء، فيتسنى لهم رؤية الحياة البرية المحلية مثل الغزلان والجمال، بما في ذلك المها العربي الذي تم إنقاذه بعد برامج تكاثر حثيثة ويستوطن أكبر عدد منه في المحمية، أو مراقبة الطيور المهاجرة والمحلية، حيث تم تسجيل 170 نوعاً بما في ذلك من الأنواع المهددة بالانقراض كنسر السهوب والحباري الآسيوية، أضف إلى ذلك إمكانية العثور على تنوع من الزواحف أيضاً.

ويمكن في المحمية استكشاف موقع ساروق الحديد الأثري المذهل الذي يعود تاريخه إلى 3 آلاف عام، ويحتوي على قطع أثرية من العصر الحديدي معروضة في متحفه، أو الانغماس في التاريخ الغني والعجائب الأثرية في المنطقة. هذا عدا التمتع بتجربة الاسترخاء ومراقبة النجوم على خلفية الصحراء، وقضاء بعض الوقت في بحيرة الحب، الموقع الشهير على ((أنستغرام)) بخلفيته المذهلة والمرغوب من قبل الأزواج الذين يريدون القيام بنزهة ممتعة.