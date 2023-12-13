فرقة نايا وزاهي وهبي يحييان ليلة فلسطينية تضامنا مع غزة

MENAFN - Alghad Newspaper) سوسن مكحل

عمان- في أمسية خيرية جمعت الموسيقا والشعر، قدمت فرقة "نايا" الموسيقية، بقيادة الدكتورة رولا جرادات، إلى جانب الشاعر اللبناني زاهي وهبي، أول من أمس، ليلة ممزوجة بروح النضال والمقاومة الفلسطينية، بحضور وزيرة الثقافة هيفاء النجار.

بدأ الشاعر زاهي وهبي بقراءة قصائده الوطنية، التي تعبر عن روح المقاومة الفلسطينية، ورفض الاحتلال الإسرائيلي. فقرأ قصيدة "نشيد الحب والأمل"، التي تدعو إلى الأمل في المستقبل، والاستمرار في النضال من أجل الحرية.

وقال فيها: مهما اشتدت الريحُ وعمَّ الظلام لا تفقد شهوةَ الكلام..

عَلِّ صوتكَ قُلْ ما تشاء، لا تستغرقْ في المنام..

ثمة شمسٌ تضحكُ كُلَّ صباح..

وأمٌّ تصلّي كي يَعمَّ السلام ثمة طفلةٌ تلوِّن الريحَ ببراءةِ ضحكتها..

وفلاحٌ يحرثُّ السنين بالصلاة..

يبذرُ العمر قمحاً في تربة الأيام، وعاشقةٌ تُقيمُ بين الشهيقِ والزفير..

كعبةً من جمرِ الأحلام..

إذاً.. لا تفقد الأمل.. وقُلْ لمن رحلوا قبل الأوان..

إنّا هنا باقون.. قُلْ للخوف خَفْ..

ردِّدْ مع سميح

ومع رفاق المناجل والمعامل:

"أنا لا أحبُّك يا موتُ لكنني لا أخافك"

وخُذْ من درويشَ صلاته: "على هذه الأرضِ ما يستحق الحياة".

كما قرأ قصيدة "لا تنس"، التي تؤكد ضرورة عدم نسيان جرائم الاحتلال الإسرائيلي. وجاء فيها "لا تنسَ أنهم جاؤوا من بعيد من شتات ذاكرة باطلة من كتاب وصايا قاتلة من خطأ فادحٍ ألقته السماء على الأرض من خللٍ فاضحٍ في طبيعة الأشياء.. دخلوا بيتك عنوةً قتلوا أهلك فضحوا عورة التراب زعموا أن لهم بلداً في بلدك جسداً في جسدك أرضاً في أرضك حرثاً في ضرعك جسراً في ضلعك تذكر كم مرة قطعوا صلاتك سدوا طريق الشمس كي لا يطلع نهارك لا تنس أبداً أنهم غرباء مهما تمادوا".

ورافق الشاعر والفرقة الفنية الذين توشحوا جميعهم بـ"الحطة الفلسطينية"، أغنيات المقاومة الفلسطينية القديمة والحديثة، مثل "طلت الباردوة" و"بكتب اسمك يا بلادي"، والأغنية السويدية "level Palestina" والأغنية المغربية "ياللي عليك القلب حزين".

وقد لاقت الأمسية الفنية تفاعلا كبيرا من الجمهور الذي حضرها، حيث ردد معها الأغنيات الوطنية الفلسطينية.

وفي نهاية الأمسية، شكرت وزيرة الثقافة هيفاء النجار فرقة "نايا" والشاعر زاهي وهبي على مشاركتهما في هذه الأمسية، التي تأتي تعبيرا عن التضامن مع أبناء غزة.

وقال الشاعر زاهي وهبي، في حديث لـ"الغد"، إن أضعف الإيمان هو دعم فلسطين من خلال الفن والأدب. وأضاف أن المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي لم تعد قائمة على الأرض بل على السردية التي يحاول المحتل سرقتها.

وأكد أن الرواية الفلسطينية تقع على دور أي فنان أو أديب أو موسيقي، لتأكيد حقيقة الأرض والثقافة الفلسطينية.

وأشار إلى أن وجوده اليوم مع فرقة "نايا" هو دعم معنوي، ومحاولة لمساهمة مادية بسيطة ليكون الريع عبر تأمين طرود غذائية لأهل غزة بالتعاون مع تكية أم علي.

واعتبر أن التحرك العالمي من مظاهرات في مختلف دول العالم هو ضرورة إنسانية وواجبة. وأكد أن القصيدة تختلف عن كتابة النص النثير أو المقالة، فمنذ العدوان لم يتوقف عن كتابة المقالات حول غزة، إلا أن كتابة الشعر أحيانا تحتاج إلى التأني.

ولفت إلى أن بعض الأحداث تفرض نفسها على الإنسان، فتدفعه للكتابة شعرا أم نثرا أو قصة.







