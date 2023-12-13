قاموسه ليست به هذه الكلمات.. ليفربول يتغنى بمحمد صلاح بعد إنجاز الـ 200

احتفى لاعبو ليفربول بزميلهم محمد صلاح، عقب وصوله إلى 200 هدف مع الريدز.

وسجل صلاح هدفه رقم 200 بقميص ليفربول في جميع المسابقات، بشباك كريستال بالاس، في اللقاء الذي فاز به الريدز 1/2، ضمن منافسات الجولة 16 من عمر الدوري الإنجليزي.

والتقط لاعبو ليفربول صورة مع صلاح، حاملاً فيها قميصاً بالرقم 200.

ونشرت الحسابات الرسمية لنادي ليفربول على منصات التواصل الاجتماعي صورة لاعبي ليفربول مع صلاح، وكتبت عليها: "لا توجد كلمات صعب أو مستحيل في قاموسه، تهانينا على هذا الرقم الجديد يا صلاح".

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 37 نقطة، بفارق نقطة عن أرسنال، ونقطتين عن أستون فيلا، و4 نقاط عن مانشستر سيتي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز