أسعار زيت النخيل تتراجع إلى أقل مستوى منذ 6 أسابيع

تتجه أسعار زيت النخيل نحو أقل مستوياتها منذ 6 أسابيع في ظل المخاوف من تراجع الطلب عليه في ظل انخفاض أسعار النفط.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن سعر العقود الآجلة لزيت النخيل تراجعت بنسبة 1% ويتجه نحو الوصول إلى أقل مستوى له منذ أول نوفمبر الماضي.

وقال سانديب سينج مدير شركة فارم تريد للتجارة والاستشارات في كوالالمبور إن المشترين من الصين والهند لم يظهروا عجلة كبيرة لشراء زيت النخيل.

وأضاف إنه يتوقع أن يتراوح سعر زيت النخيل بين 3550 (754.24 دولاراً) و3850 رينجت ماليزي للطن في ظل ضعف الطلب، مضيفاً إن ضعف التمويلات في القطاع الزراعي يمكن أن يؤثر سلباً على الإنتاج، وبالتالي يحدث انقلاب حاد في السوق إذا قرر التجار جني الأرباح في نهاية العام.

يأتي ذلك في حين سجلت مخزونات زيت النخيل في ماليزيا إحدى أكبر الدول المنتجة للسلعة، تراجعاً حاداً في الشهر الماضي بعد وصولها إلى أعلى مستوياتها منذ 4 سنوات، بحسب البيانات الرسمية، وذلك نتيجة تراجع الإنتاج بوتيرة أسرع من وتيرة تراجع الصادرات.

من ناحيته يتوقع سينج استمرار المخزون الماليزي فوق مستوى 2.3 مليون طن خلال الشهر المقبل بسبب الطلب الضعيف. وبلغ المخزون في الشهر الماضي 2.42 مليون طن، بحسب بيانات مجلس زيت النخيل الماليزي.