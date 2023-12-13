انخفاض الأسهم الأوروبية عند الإغلاق مع توجه الأنظار لاجتماع الفيدرالي جريدة البورصة

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محت مؤشرات الأسهم الأوروبية مكاسبها المبكرة في ختام جلسة، اليوم الثلاثاء، رغم ارتفاع ثقة الأسواق المالية في اقتصادات منطقة اليورو، مع توجه الأنظار لاجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وفي نهاية التداولات، انخفض مؤشر“ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.2% إلى 472.7 نقطة، مع خسائر قطاعات الطاقة والتعدين والسيارات والمرافق والبنوك.
وفي حين تراجعت قيمة مؤشر“كاك” الفرنسي بنسبة 0.1% عند 7543 نقطة، استقر مؤشر“فوتسي 100” البريطاني عند 7542 نقطة، فيما لم تتغير قيمة مؤشر“داكس” الألماني وأنهى الجلسة عند 16791 نقطة.
وبحسب مؤشر معهد“زد إي دبليو”، صعدت معنويات خبراء الأسواق المالية فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية في منطقة اليورو خلال ديسمبر عند 23 نقطة وهو أكثر بمقدار 9.2 نقطة من شهر نوفمبر، وخلافًا للتوقعات بتراجع إلى 13.3 نقطة.
وفيما يخص أكبر اقتصادات المنطقة، سجل مؤشر“زد إي دبليو”، للثقة الاقتصادية في ألمانيا ارتفاعًا بمقدار 3 نقاط في استطلاع ديسمبر، إلى 12.8 نقطة، خلافًا للتوقعات بتراجع إلى 9.6 نقطة.
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MENAFN13122023000202011048ID1107584927
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