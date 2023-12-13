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انخفاض الأسهم الأوروبية عند الإغلاق مع توجه الأنظار لاجتماع الفيدرالي جريدة البورصة

12/13/2023 12:33:36 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة “أوبك” ترفع توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي في 2023 تونس تبحث مع“الأونكتاد” التعاون فى مجال التجارة الإلكترونية أوبك متفائلة بحذر تجاه سوق النفط في 2024

محت مؤشرات الأسهم الأوروبية مكاسبها المبكرة في ختام جلسة، اليوم الثلاثاء، رغم ارتفاع ثقة الأسواق المالية في اقتصادات منطقة اليورو، مع توجه الأنظار لاجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وفي نهاية التداولات، انخفض مؤشر“ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.2% إلى 472.7 نقطة، مع خسائر قطاعات الطاقة والتعدين والسيارات والمرافق والبنوك.

وفي حين تراجعت قيمة مؤشر“كاك” الفرنسي بنسبة 0.1% عند 7543 نقطة، استقر مؤشر“فوتسي 100” البريطاني عند 7542 نقطة، فيما لم تتغير قيمة مؤشر“داكس” الألماني وأنهى الجلسة عند 16791 نقطة.

وبحسب مؤشر معهد“زد إي دبليو”، صعدت معنويات خبراء الأسواق المالية فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية في منطقة اليورو خلال ديسمبر عند 23 نقطة وهو أكثر بمقدار 9.2 نقطة من شهر نوفمبر، وخلافًا للتوقعات بتراجع إلى 13.3 نقطة.

وفيما يخص أكبر اقتصادات المنطقة، سجل مؤشر“زد إي دبليو”، للثقة الاقتصادية في ألمانيا ارتفاعًا بمقدار 3 نقاط في استطلاع ديسمبر، إلى 12.8 نقطة، خلافًا للتوقعات بتراجع إلى 9.6 نقطة.

Source:

MENAFN13122023000202011048ID1107584927

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