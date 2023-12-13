كانت تضع مكياجها بنفسها.. وفاة ثاني أكبر امرأة في العالم بعد تناول وجبتها المفضلة

توفيت ثاني أكبر معمرة في العالم عن عمر يناهز 116 عاما في دار لرعاية المسنين في اليابان.

وتوفيت زوجة المزارع فوسا تاتسومي أمس الثلاثاء في دار رعاية في كاشيوارا بمحافظة أوساكا، بعد تناول وجبتها المفضلة المكونة من هلام معجون الفاصوليا، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية.

فوسا، المولودة في 25 أبريل 1907، كانت أكبر معمرة في اليابان ولم تصاب بمرض خطير أو إصابة خطيرة إلا عندما كسرت عظمة فخذها أثناء سقوطها في السبعينيات من عمرها.

وقالت وسائل الإعلام المحلية إن فوسا وزوجها المزارع ريوتارو قاما بتربية ثلاثة أطفال، وعملا لساعات طويلة في الحقول لتغطية نفقاتهما.

وأرجعت عائلتها حياتها الطويلة إلى العمل البدني الشاق الذي قامت به لعقود من الزمن وهي تحمل سلالًا من الخوخ والعنب المحصود على ظهرها، وفقا لصحيفة مترو.

وقال مسؤول في مدينة كاشيوارا في أوساكا لوسائل الإعلام المحلية: "توفيت تاتسومي عن عمر يناهز 116 عامًا في دار رعاية في أوساكا يوم الثلاثاء".

وأصبحت فوسا أكبر معمر في اليابان بعد وفاة كين تاناكا البالغ من العمر 119 عاما في أبريل من العام الماضي.

وقال كانجي، الابن الأكبر لتاتسومي، البالغ من العمر 76 عاماً: "أعتقد أنها قامت بعمل رائع لتصل إلى هذا العمر".

وكانت الأم شغوفة بزراعة زهور الأقحوان وتنسيق الزهور كهواية. ولكن بينما كانت تعمل في مجال البستنة في السبعينيات من عمرها، سقطت وكسرت عظم فخذها، وهي الإصابة الخطيرة الوحيدة التي تعرضت لها في حياتها.





وكانت تتناول ثلاث وجبات يوميًا وكانت حريصة على اتباع نظام غذائي صحي يتكون من الخضار والأسماك وكمية صغيرة من اللحوم.



وقالت دار رعايتها إنها كانت تشرب لترًا واحدًا من الماء يوميًا وتحتفظ بزجاجة وكوب بجانب سريرها.



وأضافت أن تاتسومي، البالغة من العمر 110 أعوام، كانت تضع مكياجها بنفسها وتتحدث غالبًا مع الموظفين.

وكانت تاتسومي ثاني أكبر امرأة معمرة في العالم، لكن وفاتها تعني أن إديث تشيكاريلي، من الولايات المتحدة، تحمل الآن هذا الشرف.