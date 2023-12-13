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الهيئة العامة للقوى العاملة تشارك في معرض حياتك غالية بجامعة الكويت

12/13/2023 12:05:13 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) شاركت الهيئة العامة للقوى العاملة في معرض «حياتك غالية» الذي أقيم امس في جامعة الكويت.
معرض «حياتك غالية» معرض توعوي يتكلم عن المخدرات وأثرها على حياة الشباب والمجتمع عن طريق جمع الجهات المهتمة بالشباب وشغل اوقات فراغهم لتجنب نشر هذه الظاهرة بينهم.
وجاءت مشاركة الهيئة انطلاقا من أهمية الدور الإعلامي لإدارة العلاقات العامة والإعلام في الهيئة وحرصا منها على المشاركة في مختلف المعارض والمؤتمرات الخاصة في توعية الجمهور بمختلف فئاته إن كانوا من الخريجين أو أصحاب العمل والأعمال والوافدين هذا بالإضافة لتوفير المطبوعات المختلفة التي تشرح خدمات الهيئة، والتعريف بوسائل التواصل الاجتماعي الرسمية الخاصة بالهيئة العامة للقوى العاملة ودورها في نشر التوعية الإعلامية من إجراءات عمل وقوانين وقرارات فيما يخص المواطن والمقيم.
كما تحرص الهيئة في المشاركة للتواجد في المعارض الإعلامية تعزيزا لأهداف الهيئة في دعم الطاقات الشبابية والطلابية والمساهمة في توجيههم الاتجاه الصحيح بعيدا عن كل ما يعود عليهم سلبا بسبب الفراغ أو عدم وجود أهداف واضحة لهم للسعي نحو تحقيقها، وتحقيقا للمسؤولية الاجتماعية نحو رعاية الطلبة والنهوض بالتعليم والشباب، والمساهمة في تسهيل تحقيق أهدافهم، وإيجاد سبل تفتح الآفاق نحو مزيد من النجاح والإبداع والابتكار والتطور العلمي وتحفيز الشباب على المضي قدما والتخطيط المستقبلي الناجح والمبهر.
وتتقدم الهيئة بالشكر والتقدير لجامعة الكويت وبالاخص كلية العلوم ـ عمادة شؤون الطلبة ادارة الانشطة الثقافية والفنية على التنظيم الرائع لمعرض «حياتك غالية».

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