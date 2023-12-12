آن هاثاواي تشيد بنجاح مارجوت روبى فى فيلم Barbie

MENAFN - Youm7) شاركت النجمة العالمية آن هاثاواي دعمها لفيلم Barbie لزميلتها الممثلة العالمية مارجوت روبي والمخرجة جريتا جيرويج، قبل تقديم الثنائى للعمل، ارتبط اسم الفيلم بهاثاواى، مع المخرجة الأسترالية أليثيا جونز.

آن هاثواى ومارجوت روبي

ومع ذلك، لم تتم اى خطوات خاصة بفيلم جونز وهاثاواي، مما أدى إلى تعاون جريتا جيرويج ومارجوت روبي في Barbie هذا العام.

وفي حديثها إلى موقع Variety، قالت هاثاواي عن فيلم روبي: "الأمر المثير للغاية بشأن ما فعلته جريتا ومارجوت وهذا الفريق الاستثنائي هو أنهم ضربوا نقطة الهدف، تخيل تلك الطاقة الكبيرة، وهذا القدر من المشاعر، ولكنها ليست النسخة الصحيحة، أنا في الواقع أفكر في الأمر باعتباره شيئًا محظوظًا لم يتم تصنيعه".

وأكملت هاثاواي في مدح مارجوت روبي قائلة: "مارجوت مختلفة، وما تفعله كشخص مبدع ومنتج مثير وملهم للغاية، العمالقة الأسطوريون الذين أطاحوا بـ "Barbie" والذين حافظوا على بعض الروايات في مكانها والتي لم تسمح بفرص التطور للعديد من الأشخاص، لقد عبروا من خلالها، وأنا كمشاهدة للسينما وكامرأة في هوليوود منذ أن كنت طفلة، أشعر بسعادة غامرة بهذا التطور، وإذا كنت أعتقد أن النسخة التي كنت مرتبطًا بها كان من الممكن أن تفعل ذلك، فقد يكون لدي شعور مختلف حيال ذلك، لكنني أعتقد حقًا أن فيلمهم كان أفضل نسخة ممكنة، خاصة أنه من السهل أن تشعر بسعادة غامرة وسعيدة من أجلهم، أحب مشاهدة النساء ينجحون بشكل استثنائى، خلصة أنه لا يمكن إنكاره لدرجة أنهم اضطروا بالفعل إلى كتابة أرقام قياسية جديدة".