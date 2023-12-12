الأدب الإماراتي ينير دروب لقاء الشعوب ونشر التسامح

ناقش ((ملتقى تعبير الأدبي)) بنسخته الثانية، الذي نظمته ((دبي للثقافة))، يومي 11 و12 ديسمبر الجاري في مكتبة محمد بن راشد، بحضور نخبة من الكتاب والفنانين، دور الأدب الإماراتي في تعزيز قيم التسامح والمحبة والسلام بين الشعوب.

وأكد الكاتب الإماراتي، ضرار بالهول الفلاسي، أن الأدب الإماراتي تقع على عاتقه مسؤولية كبرى في نشر قيم التسامح والمحبة، خاصة أن الإمارات تحتضن أكثر من مائتي جنسية يعيشون على أرضها في ود وتفاهم وسلام.

دور كبير

وأشار إلى أن للأدب دوراً كبيراً في نشر التسامح والمحبة بين الشعوب، لاسيما من خلال الكتابات، التي ينشرها الكاتب بشكل يومي على وسائل التواصل الاجتماعي، التي باتت تشهد متابعة من كل دول العالم، ومن مختلف الأعمار.

وأضاف: ((للكاتب والأدب دور كبير في نشر القيم، لاسيما أن النتاجات الإبداعية باتت اليوم تصل إلى شريحة واسعة، كما أنّ على الكاتب تعزيز ثقافة الحوار البناء، واحترام حرية الآراء، ضمن إطار الود والتسامح، من خلال المنصات ووسائل التواصل الاجتماعي، التي تلعب دوراً مهماً في نشر رسائل التسامح واحترام الآخر)).

حوار

من جهتها، ترى الكاتبة الإماراتية الدكتورة وضحة الغريبي، أن الأدب الإماراتي ينشر ثقافة التسامح، ويعزز حوار الثقافات، مشيرة إلى أنها تسخر كتاباتها الفنية لنشر القيم الإنسانية. وحسب رأيها فعلى الكاتب أو الفنان أياً كانت فكرته أن يتبنى ثقافة التسامح والمحبة، ليحث الجميع على ذلك. وقالت: ((المبدع الإماراتي وصل للعالمية، من خلال الطفرة التكنولوجية والمعارض العالمية، التي تقام في الدولة، وفي الخارج، لذا لديه إمكانات هائلة تمكنه من إيصال أفكار التسامح، عبر كتاباته ولوحاته وفنه)).