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وول ستريت جورنال: الجيش الإسرائيلى بدأ ضخ مياه البحر فى أنفاق حركة حماس بغزة

12/12/2023 2:51:10 PM
(MENAFN- Youm7) كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن الجيش الإسرائيلى بدأ ضخ مياه البحر في أنفاق حركة حماس في قطاع غزة، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل لها.

وفي اليوم الـ67 من العدوان على قطاع غزة، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته على مناطق مختلفة من قطاع غزة، آخرها فجر اليوم في رفح جنوب القطاع مما تسبب في سقوط 20 شهيدا.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية حربها على قطاع غزة منذ اليوم السابع من شهر أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد ما يقرب من 20 ألف شهيد، وإصابة نحو 50 ألف آخرين.








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