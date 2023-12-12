وول ستريت جورنال: الجيش الإسرائيلى بدأ ضخ مياه البحر فى أنفاق حركة حماس بغزة

(MENAFN
- Youm7) كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن الجيش الإسرائيلى بدأ ضخ مياه البحر في أنفاق حركة حماس في قطاع غزة، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل لها.
وفي اليوم الـ67 من العدوان على قطاع غزة، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته على مناطق مختلفة من قطاع غزة، آخرها فجر اليوم في رفح جنوب القطاع مما تسبب في سقوط 20 شهيدا.
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية حربها على قطاع غزة منذ اليوم السابع من شهر أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد ما يقرب من 20 ألف شهيد، وإصابة نحو 50 ألف آخرين.
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