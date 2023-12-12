الجامعة العربية تؤكد دور الوسيطات في المطالبة بحماية النساء بفلسطين

MENAFN - Jordan News Agency)

القاهرة 12 كانون الأول (بترا)- نظمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الاجتماع السنوي للتحالف العالمي للنساء وسيطات السلام بمقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا.

ويهدف الاجتماع السنوي الذي اختتم أعماله اليوم الثلاثاء، إلى تقييم التقدم المحرز في تنفيذ أجندة المرأة والسلام والأمن على مدار السنوات الماضية، وتأكيد التزام التحالف بدعم مشاركة النساء في صنع وبناء السلام.

كما يسعى لتسليط الضوء على الدور المهم الذي تقوم به وسيطات السلام وتعزيزه، وتعزيز الشراكات بين الشبكات الوطنية والإقليمية، وتبادل التجارب والخبرات وأفضل الممارسات.

وقالت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، الدكتورة هيفاء أبو غزالة، إن هناك تهديدات للسلم والأمن الدوليين، مؤكدة أهمية تعزيز مشاركة النساء الوسيطات في منع نشوب النزاعات وحلها.

وأكدت أبو غزالة، أهمية دور الوساطة النسائية في دعم عمليات حفظ وبناء السلام على مختلف المستويات.

وخصصت الشبكة العربية للنساء وسيطات السلام جلسة حول "دور الوسيطات في المطالبة بالحماية للنساء والأطفال الفلسطينيين في غزة والأراضي الفلسطينية" لتسليط الضوء على الأوضاع الإنسانية الكارثية والمعاناة الهائلة التي يعيشونها جراء ما يتعرضون له من إبادة جماعية وتهجير قسري وجرائم ضد الإنسانية على أيدي الاحتلال الإسرائيلي.

--(بترا )

ن ا / ع ط

12/12/2023 20:29:37