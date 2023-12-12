الجامعة العربية تؤكد دور الوسيطات في المطالبة بحماية النساء بفلسطين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 12 كانون الأول (بترا)- نظمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الاجتماع السنوي للتحالف العالمي للنساء وسيطات السلام بمقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا.
ويهدف الاجتماع السنوي الذي اختتم أعماله اليوم الثلاثاء، إلى تقييم التقدم المحرز في تنفيذ أجندة المرأة والسلام والأمن على مدار السنوات الماضية، وتأكيد التزام التحالف بدعم مشاركة النساء في صنع وبناء السلام.
كما يسعى لتسليط الضوء على الدور المهم الذي تقوم به وسيطات السلام وتعزيزه، وتعزيز الشراكات بين الشبكات الوطنية والإقليمية، وتبادل التجارب والخبرات وأفضل الممارسات.
وقالت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، الدكتورة هيفاء أبو غزالة، إن هناك تهديدات للسلم والأمن الدوليين، مؤكدة أهمية تعزيز مشاركة النساء الوسيطات في منع نشوب النزاعات وحلها.
وأكدت أبو غزالة، أهمية دور الوساطة النسائية في دعم عمليات حفظ وبناء السلام على مختلف المستويات.
وخصصت الشبكة العربية للنساء وسيطات السلام جلسة حول "دور الوسيطات في المطالبة بالحماية للنساء والأطفال الفلسطينيين في غزة والأراضي الفلسطينية" لتسليط الضوء على الأوضاع الإنسانية الكارثية والمعاناة الهائلة التي يعيشونها جراء ما يتعرضون له من إبادة جماعية وتهجير قسري وجرائم ضد الإنسانية على أيدي الاحتلال الإسرائيلي.
--(بترا )
ن ا / ع ط
12/12/2023 20:29:37
MENAFN12122023000117011021ID1107582819
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.