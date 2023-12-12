الاتحاد الأوروبي يبرم اتفاقا لتنظيم استخدام برامج الذكاء الاصطناعي

MENAFN - Al-Borsa News) توصل الاتحاد الأوروبي، بصعوبة بالغة، إلى اتفاق من شأنه أن يصبح التنظيم الأكثر شمولاً للذكاء الاصطناعي في العالم الغربي.

قال رئيس السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي، تييري بريتون، إن الاتفاق يحقق توازناً بين تعزيز الابتكار وحماية حقوق الأشخاص والشركات.

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أضاف، في بيان أمس السبت:“أمضينا كثيرا من الوقت في إيجاد التوازن الصحيح بين تحقيق أقصى استفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي لدعم إنفاذ القانون مع حماية الحقوق الأساسية لمواطنينا.. لا نريد أي مراقبة جماعية في أوروبا”.

بعد أكثر من 37 ساعة من المفاوضات هذا الأسبوع، اتفق مندوبو المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي و27 دولة عضواً على مجموعة من الضوابط لأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل تطبيق“تشات جي بي تي” المقدم من“أوبن إيه آي”، وتطبيق“براد” المقدم من“غوغل”، وهي تطبيقات قادرة على إنتاج المحتوى حسب الطلب.

حظر المسح البيومتري

قال بريتون، إن المفاوضين اتفقوا على السماح ببعض تقنيات المسح المباشر للوجوه، لكن مع ضمانات واستثناءات.

سيحظر الاتفاق المسح البيومتري، الذي يصنف الأشخاص حسب خصائص حساسة، مثل المعتقدات السياسية أو الدينية أو التوجه الجنسي أو العرق.

وقال مسؤولون إن هذه كانت واحدة من أصعب القضايا وأكثرها حساسية في المحادثات.

من شأن التشريع المقترح، أن يفرض عقوبات مالية على الشركات التي تنتهك القواعد، بغرامات تصل إلى 35 مليون يورو، أو 7% من حجم الأعمال العالمية، اعتماداً على الانتهاك وحجم الشركة.

لا يزال مشروع القانون بحاجة إلى موافقة رسمية من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان، لكن الاتفاق يمثل خطوة حاسمة نحو سياسة الذكاء الاصطناعي التاريخية التي من شأنها (في غياب أي إجراء ذي معنى من قبل الكونجرس الأمريكي) تحديد نغمة تنظيم التكنولوجيا سريعة التطور.

يهدف الاتحاد الأوروبي إلى وضع أول حواجز حماية صارمة أمام الذكاء الاصطناعي خارج آسيا.

ماراثون مفاوضات الذكاء الاصطناعي

عمل صناع السياسات منذ أشهر على وضع اللمسات الأخيرة على صياغة قانون الذكاء الاصطناعي وإقراره قبل الانتخابات الأوروبية في يونيو، والتي ستؤدي إلى تشكيل مفوضية وبرلمان جديدين، مما قد يفرض المزيد من التغييرات ويعرقل الجهود.

تم التوصل إلى القرار في جلسة، أمس الأول الجمعة، بعد ماراثون دام نحو 24 ساعة امتد من الأربعاء إلى الخميس.

خلال الاجتماع الأول، غلب النعاس بعض المفاوضين في القاعة، في حين ناقش آخرون الموضوع الأكثر حساسية وهو تقييد تقنية المسح المباشر للوجوه في الأماكن العامة قبل الموافقة في النهاية على الانفصال.

تؤكد المناقشات الصعبة أي مدى أصبح النقاش حول تنظيم الذكاء الاصطناعي مثيراً للجدل، مما أدى إلى انقسام قادة العالم والمديرين التنفيذيين في مجال التكنولوجيا على حد سواء مع استمرار شعبية الأدوات التوليدية.

ناضل الاتحاد الأوروبي، مثل الحكومات الأخرى بما فيها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، لإيجاد توازن بين الحاجة إلى حماية شركاته الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، مثل“ميسترال للذكاء الاصطناعي” في فرنسا و”ألف ألفا” في ألمانيا، ضد المخاطر المجتمعية المحتملة.

كان ذلك بمثابة نقطة شائكة رئيسية في المفاوضات، حيث عارضت بعض الدول، بما فيها فرنسا وألمانيا، القواعد التي قالت إنها ستعيق الشركات المحلية دون داع.

مدونة قواعد سلوك طوعية

سيستمر موظفو الحكومة في العمل على عدد من التفاصيل في الأسابيع المقبلة، لكن المفاوضين اتفقوا إلى حد كبير على وضع قواعد حول الذكاء الاصطناعي التوليدي، والتي تتضمن متطلبات الشفافية الأساسية لأي مطور لنموذج لغوي كبير.

وسيتعين على أولئك الذين يشكلون مخاطر نظامية التوقيع على مدونة قواعد سلوك طوعية للعمل مع اللجنة للتخفيف من المخاطر.

وتشبه الخطة قواعد الإشراف على المحتوى في الاتحاد الأوروبي، وقانون الخدمات الرقمية.

تكمن النقطة الأكثر صعوبة في مدى تقييد أدوات تحديد الهوية البيومترية الحية.

صوت البرلمان لصالح الحظر الكامل في الربيع الماضي، ومع ذلك، دفعت دول الاتحاد الأوروبي باتجاه وضع استثناءات تتعلق بالأمن القومي وإنفاذ القانون.

وفي النهاية، اتفق الجانبان على الحد من استخدام التكنولوجيا في الأماكن العامة بمزيد من حواجز الحماية.