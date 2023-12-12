الصين تصدر إجراءات لتسريع التنمية المتكاملة للتجارة المحلية والخارجية

MENAFN - Al-Borsa News) أصدر مجلس الدولة الصيني سلسلة من الإجراءات لتسريع التنمية المتكاملة للتجارة المحلية والخارجية.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية اليوم، أن مجلس الدولة الصيني قال إن تسريع التنمية المتكاملة للتجارة المحلية والخارجية أمر ضروري لبناء نمط تنمية جديد وتعزيز التنمية عالية الجودة.

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وأضاف أنه يلعب أيضا دورا مهما في تعزيز التنمية الاقتصادية وتوسيع الطلب المحلي وتحقيق استقرار الشركات.

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