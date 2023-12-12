الصين تصدر إجراءات لتسريع التنمية المتكاملة للتجارة المحلية والخارجية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أصدر مجلس الدولة الصيني سلسلة من الإجراءات لتسريع التنمية المتكاملة للتجارة المحلية والخارجية.
وذكرت وكالة الأنباء الصينية اليوم، أن مجلس الدولة الصيني قال إن تسريع التنمية المتكاملة للتجارة المحلية والخارجية أمر ضروري لبناء نمط تنمية جديد وتعزيز التنمية عالية الجودة.
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وأضاف أنه يلعب أيضا دورا مهما في تعزيز التنمية الاقتصادية وتوسيع الطلب المحلي وتحقيق استقرار الشركات.
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