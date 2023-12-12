شركات التكرير الصينية تحصل على نفط أقل من السعودية في يناير

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ستتلقى شركات التكرير الصينية نحو 40 مليون برميل من إمدادات النفط الخام المتعاقد عليها مع المملكة العربية السعودية لمبيعات شهر يناير 2024، وفقاً لتجار نفط مطلعين على الأمر.
قال اثنان من التجار إن 9 مشترين صينيين سيحصلون على ما يقرب من 40 مليون برميل للتحميل في شهر يناير، فيما قال تاجر آخر إن العملاء الصينيين قد يحصلون على ما يزيد بقليل على هذه الكميات.
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حصل عميلان آسيويان آخران خارج الصين على كل الكميات التي طلباها من براميل النفط السعودي. وبالنسبة إلى مبيعات شهر ديسمبر، كان من المتوقع أن يتلقى العملاء في الصين ما يقرب من 46 مليون برميل من النفط الخام، وقد حصل أربعة عملاء على الأقل على كل الكميات التي طلبوها خلال تلك الفترة.
لم يتم الرد على الفور على رسالة بريد إلكتروني أُرسلت إلى المكتب الصحفي لشركة“أرامكو” السعودية.
اقتصاد الشرق
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