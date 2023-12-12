شركات التكرير الصينية تحصل على نفط أقل من السعودية في يناير

MENAFN - Al-Borsa News) ستتلقى شركات التكرير الصينية نحو 40 مليون برميل من إمدادات النفط الخام المتعاقد عليها مع المملكة العربية السعودية لمبيعات شهر يناير 2024، وفقاً لتجار نفط مطلعين على الأمر.

قال اثنان من التجار إن 9 مشترين صينيين سيحصلون على ما يقرب من 40 مليون برميل للتحميل في شهر يناير، فيما قال تاجر آخر إن العملاء الصينيين قد يحصلون على ما يزيد بقليل على هذه الكميات.

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حصل عميلان آسيويان آخران خارج الصين على كل الكميات التي طلباها من براميل النفط السعودي. وبالنسبة إلى مبيعات شهر ديسمبر، كان من المتوقع أن يتلقى العملاء في الصين ما يقرب من 46 مليون برميل من النفط الخام، وقد حصل أربعة عملاء على الأقل على كل الكميات التي طلبوها خلال تلك الفترة.

لم يتم الرد على الفور على رسالة بريد إلكتروني أُرسلت إلى المكتب الصحفي لشركة“أرامكو” السعودية.

اقتصاد الشرق