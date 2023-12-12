Tuesday, 12 December 2023 06:36 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


شركات التكرير الصينية تحصل على نفط أقل من السعودية في يناير

12/12/2023 7:00:23 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ستتلقى شركات التكرير الصينية نحو 40 مليون برميل من إمدادات النفط الخام المتعاقد عليها مع المملكة العربية السعودية لمبيعات شهر يناير 2024، وفقاً لتجار نفط مطلعين على الأمر.

قال اثنان من التجار إن 9 مشترين صينيين سيحصلون على ما يقرب من 40 مليون برميل للتحميل في شهر يناير، فيما قال تاجر آخر إن العملاء الصينيين قد يحصلون على ما يزيد بقليل على هذه الكميات.

موضوعات متعلقة أرامكو السعودية تستحوذ على حصة 40% في شركة غاز ونفط باكستان فورد تخفض خطط إنتاج شاحناتها الكهربائية F-150 مع تباطؤ الطلب “رايان إير” تطلق رحلات داخلية في المغرب إلى 11 وجهة صيف 2024

حصل عميلان آسيويان آخران خارج الصين على كل الكميات التي طلباها من براميل النفط السعودي. وبالنسبة إلى مبيعات شهر ديسمبر، كان من المتوقع أن يتلقى العملاء في الصين ما يقرب من 46 مليون برميل من النفط الخام، وقد حصل أربعة عملاء على الأقل على كل الكميات التي طلبوها خلال تلك الفترة.

لم يتم الرد على الفور على رسالة بريد إلكتروني أُرسلت إلى المكتب الصحفي لشركة“أرامكو” السعودية.

اقتصاد الشرق

MENAFN12122023000202011048ID1107579622

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث